(Québec) Le premier ministre François Legault se dit ouvert à financer la construction d’un stade de baseball à Montréal si le retour d’une équipe se traduit par des retombées fiscales intéressantes pour le gouvernement du Québec.

Tommy Chouinard

La Presse

Il a fait cette sortie lors d’une conférence de presse mardi après-midi. Le dossier d’un retour du baseball majeur dans la métropole refait surface alors que Claridge, la société d’investissements de l’homme d’affaires Stephen Bronfman, vient de s’inscrire lundi au Registre des lobbyistes du Québec afin de pouvoir discuter avec le gouvernement Legault d’une « contribution financière » de Québec pour un stade de baseball.

En réponse à une question sur le sujet, François Legault a rappelé la stratégie de son gouvernement de miser sur l’octroi de « prêts pardonnables » à des entreprises, des prêts qui peuvent se transformer en subventions si les investissements permettent de créer des emplois ou de générer des revenus supplémentaires pour l’État.

« Si demain matin, il y avait une équipe de baseball au Québec, il y aurait des joueurs qui paieraient des impôts au Québec, des impôts qu’on n’aurait pas si on n’avait pas d’équipe de baseball, a-t-il expliqué. Donc si on prend une partie de ces revenus d’impôt-là et qu’on les donne à une entreprise qui nous amène cette entreprise-là, tout le monde est gagnant. Parce que ce (dont) il faut s’assurer, c’est que le Québec va recevoir plus de retombées, donc d’entrées fiscales réelles, que le montant d’aide qui serait donné à une entreprise, incluant une équipe de baseball. »

« Donc c’est dans ce sens-là qu’on a une ouverture auprès du projet, a-t-il poursuivi. Il y a plusieurs gens d’affaires bien connus qui sont derrière ce projet-là, il n’y a pas seulement M. Bronfman. Donc si on est capable d’amener une équipe de baseball à Montréal et que ça amène plus de revenus que l’aide qu’on donne à l’entreprise, bien tout le monde est gagnant, incluant les Québécois. »

Les partis d’opposition réagissent

Je pense que ça va être difficile, dans le contexte de pandémie, de penser que c’est là que l’argent des contribuables devrait aller. On se retrouve avec des demandes qui explosent, avec des enjeux dans nos garderies, on a des enjeux avec nos entrepreneurs, on a des enjeux de violence conjugale, on a des enjeux de santé mentale. Lorsque vous regardez les priorités budgétaires puis ce que l’on demande au gouvernement, où investir son argent, je pense qu’il y a des priorités qui doivent passer avant celle-là. […] ça me paraît difficile de voir comment concilier ça avec le stade, mais je n’ai pas vu les chiffres, O. K. ? La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade

Quand les gens meurent par milliers dans les CHSLD mal foutus, je ne suis pas sûr qu’on devrait investir de l’argent public dans les stades de baseball, mais ça, c’est un éditorial de ma part. On a vu aussi le Centre Vidéotron ici, qui n’est pas très loin, qu’on voit de la colline. Le député Vincent Marissal. porte-parole de Québec solidaire en matière de finances