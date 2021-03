L’homme d’affaires Stephen Bronfman et le président et chef de la direction de Claridge, Pierre Boivin (à gauche).

Il y a du nouveau dans le dossier du retour des Expos : l’homme d’affaires Stephen Bronfman demande une aide financière au gouvernement du Québec pour construire son projet de stade de baseball au bassin Peel. Le stade de baseball serait destiné à accueillir les Expos-Rays en garde partagée si le projet voit le jour.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

Depuis plusieurs années, le groupe de M. Bronfman évite de donner des détails sur la façon dont le nouveau stade de baseball serait financé. Mais Claridge, la société d’investissement de Stephan Bronfman, vient de s’inscrire lundi au registre des lobbyistes du Québec afin de pouvoir discuter avec le gouvernement Legault d’une « contribution financière » de Québec pour le stade de baseball. Claridge n'a pas précisé la somme exacte ni la forme de la « contribution financière » demandée dans le cadre de ce projet de plusieurs centaines de millions de dollars. « Les sommes ainsi obtenues serviront à la construction du complexe. Le montant de cette contribution financière reste à déterminer, tout comme les sources de financement », indique le mandat de lobbying.

Selon les registres publics de lobbying, le groupe de M. Bronfman n’a pas fait de demande de contribution financière au gouvernement du Canada et à la Ville de Montréal pour ce projet. Le terrain convoité par le groupe de M. Bronfman au bassin Peel appartient toutefois au gouvernement fédéral, par le biais de la Société immobilière du Canada.

« Depuis l’an dernier, le Groupe baseball Montréal a beaucoup progressé pour développer le projet de villes sœurs, conjointement avec les Rays de Tampa Bay, incluant la conception d’un nouveau complexe sportif et communautaire sur le site du bassin Wellington. Nous voulons échanger, au cours des prochains mois, avec le gouvernement du Québec, sur les impacts économiques de notre projet et sur la forme que pourrait prendre une contribution financière pour la construction du complexe sportif et communautaire », a indiqué le Groupe de Montréal dans une déclaration écrite.

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Stephen Bronfman et son groupe de gens d’affaires ont comme plan de tenter de déménager les Rays de Tampa Bay à Montréal en garde partagée.



Le Groupe de Montréal n’a pas indiqué publiquement le coût de son projet de stade de baseball. Lors de la dernière estimation publique, en 2013, une étude commandée en partie par M. Bronfman établissait le coût de la construction d’un nouveau stade à 500 millions de dollars.

Depuis le printemps 2019, Stephen Bronfman et son groupe de gens d’affaires ont comme plan de tenter de déménager les Rays de Tampa Bay à Montréal en garde partagée. Selon ce plan, l’équipe du baseball majeur jouerait la moitié de ses matchs à Tampa Bay et l’autre moitié à Montréal. Le propriétaire des Rays de Tampa Bay, Stuart Sternberg, est d’accord avec l’idée. Mais pour que ce plan se réalise, M. Bronfman doit trouver une façon de construire un nouveau stade de baseball au centre-ville de Montréal, l’une des conditions exigées par le baseball majeur pour le retour du baseball à Montréal. Le projet devrait aussi être approuvé par le baseball majeur et l’association des joueurs.

Dans ce dossier, Claridge compte discuter avec le premier ministre François Legault, le ministre des Finances Eric Girard et le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, indique le mandat de lobbying. Dans ses discussions avec Québec, la firme Claridge est représentée par quatre personnes : Stephen Bronfman lui-même, Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge (et ancien président du Canadien de Montréal), l’avocat Richard Epstein, associé au cabinet BCF, et le financier William Jegher, associé chez la firme de comptabilité Ersnt & Young.