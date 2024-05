PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Le nageur olympique canadien Ruslan Gaziez a été suspendu pour 18 mois après avoir violé les règles antidopage.

La Presse Canadienne

L’athlète de 24 ans originaire de Toronto n’a pas fourni aux contrôleurs un aperçu de son emploi du temps ni une période de 60 minutes chaque jour pendant laquelle il serait disponible pour des contrôles hors compétition.

Gaziev a connu trois « échecs de localisation » confirmés sur une période de 12 mois, a déclaré jeudi le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) dans un communiqué.

« Nous comprenons que Ruslan n’a pas tenu à jour ses informations de localisation et n’était donc pas disponible pour les tests requis. Ruslan nous a expliqué que c’était par inadvertance, a déclaré Suzanne Paulins, directrice générale par intérim de Natation Canada, dans un communiqué.

« Les règlements antidopage sont en place pour assurer des règles du jeu équitables pour tous les athlètes, et nous nous engageons à appliquer et à soutenir le Programme canadien antidopage. C’est certainement une nouvelle décevante pour Ruslan, ses coéquipiers et nous tous à Natation Canada qui savons à quel point il a travaillé dur au fil des années pour concourir au niveau international. »

Gaziev a participé au relais 4 x 100 mètres style libre aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Il a également pris part à cette épreuve aux Championnats du monde de 2023, au terme de laquelle le Canada a terminé cinquième.

En 2022, il a enfilé trois médailles en relais aux Jeux du Commonwealth.