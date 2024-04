L’Éthiopien Sisay Lemma et la Kényane Hellen Obiri triomphent

(Boston) L’Éthiopien Sisay Lemma a établi un rythme effréné et il a gagné le volet masculin du 128e marathon de Boston, lundi.

Jimmy Golen Associated Press

Lemma a couru seul pendant la majorité de la course et il a franchi la ligne d’arrivée en un temps de 2 : 06,17. Il s’agissait du 10e temps le plus rapide de l’histoire du marathon.

Champion à Londres en 2021, Lemma est arrivé à Boston avec le meilleur temps de tout le peloton, devenant seulement la quatrième personne de l’histoire à abaisser le chrono de 2 : 02,00 lorsqu’il a triomphé à Valence, l’an dernier.

« J’ai décidé que je voulais partir rapidement dès le début, a expliqué Lemma, qui n’avait signé qu’une seule autre victoire en carrière lors d’un marathon majeur, à Londres. J’ai maintenu le rythme et j’ai gagné. »

Evans Chebet, le double champion en titre, tentait de devenir le premier triple vainqueur depuis 2008. Il a pris le troisième rang.

Du côté féminin, Hellen Obiri a défendu son titre, devançant sa compatriote du Kenya Sharon Lokedi par huit secondes. Obiri est la première femme à gagner le marathon de Boston deux années de suite depuis Catherine Ndereba, en 2005.

PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS Hellen Obiri

Obiri a conclu le marathon avec un chrono de 2 : 22,37. La double championne Edna Kiplagat a complété le balayage kényan.

Plus tôt dans la journée, le Suisse Marcel Hug, sextuple champion, a dominé le peloton des athlètes en fauteuil roulant, même s’il a chuté contre une barrière de sécurité. Il a terminé la course en 1 : 15,33 pour gagner un 14e marathon majeur de suite et un 24e en carrière.

PHOTO ERIC CANHA, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Marcel Hug

Du côté féminin, la Britannique Eden Rainbow-Cooper a gagné l’épreuve en fauteuil roulant en 1 : 35,11, mettant la main sur une première victoire lors d’un marathon majeur.

PHOTO ERIC CANHA, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Eden Rainbow-Cooper

La ville de Hopkinton, en Nouvelle-Angleterre, célébrait son 100e anniversaire en tant que ligne de départ du marathon de Boston, envoyant un peloton de 17 anciens champions et près de 30 000 autres coureurs sur leur chemin.

Près de l’arrivée sur la rue Boylston, les responsables ont observé un moment de silence à propos de l’attentat à la bombe de 2013 qui a fait trois morts et des centaines de blessés.

Les prévisions météorologiques affichaient un vent minimal, un ciel ensoleillé et des températures atteignant les 15 degrés Celsius le long du parcours de 42,2 kilomètres.

« Nous ne pouvions pas rêver d’une meilleure journée, a déclaré l’ancien demi inséré des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski, le grand maréchal de l’évènement, avant de monter à bord d’une voiture électrique qui le transporterait tout au long du parcours. La ville de Boston est toujours là pour soutenir les gens, quel que soit l’évènement. La température est idéale. »

Les festivités ont commencé vers six heures du matin, lorsque le directeur de course Dave McGillivray a envoyé une trentaine de membres de la Garde nationale du Massachusetts.

La ligne de départ a été peinte pour qu’on puisse lire « 100 ans à Hopkinton », commémorant le déménagement d’Ashland à Hopkinton en 1924, pour se conformer à la distance officielle du marathon olympique.

« À Hopkinton, c’est probablement la chose la plus ‘cool’de la ville », a dit Maggie Agosto, une résidente de 16 ans qui s’est rendue sur la ligne de départ avec un ami pour regarder la course.

La course annuelle tenue lors de la Patriots’ Day, une fête nationale qui commémore le début de la guerre d’indépendance, tombe également le jour du « One Boston Day », lorsque la ville se souvient des victimes des attentats du marathon de 2013. À la ligne d’arrivée sur la rue Boylston, des cornemuses ont accompagné la gouverneure Maura Healey, la mairesse de Boston Michelle Wu et les membres des familles des victimes alors qu’ils déposaient une paire de couronnes sur les sites des explosions.

Le bénévole de la course Hank Lopez, qui est âgé de 63 ans, se tenait à son poste près de la ligne de départ. Il a enfilé un dossard et rejoint la course, prenant ainsi part à son 100e marathon. Il participe généralement à des marathons avec beaucoup moins de coureurs. C’était son premier marathon de Boston.

« C’est le 100e anniversaire de Hopkinton et du marathon de Boston et 100 marathons pour moi, a indiqué Lopez, qui a couru plusieurs marathons cette année pour s’assurer que celui de Boston devienne son 100e. Le marathon est de renommée mondiale. »

La ville, qui est située environ 42 kilomètres à l’ouest de Boston, était à nouveau le lieu de rassemblement d’un peloton de près de 30 000 coureurs qui se préparent pour cette randonnée jusqu’à Copley Square.

La journaliste de The Associated Press Jennifer McDermott a contribué à l’écriture de cet article