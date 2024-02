Audrey Lamothe et Jacqueline Simoneau

PHOTO HASSAN AMMAR, ASSOCIATED PRESS

Simoneau et Lamothe, entre sagesse et jeunesse

Elles n’en sont qu’à leurs débuts ensemble sur la scène internationale, sauf que la complicité et les résultats prennent rapidement forme. En finale du duo technique des Championnats du monde des sports aquatiques, les nageuses artistiques Jacqueline Simoneau et Audrey Lamothe ont pris le septième rang avec 247 1533 points, lundi, à Doha.

mathieu.laberge@sportcom.ca Sportcom

Les Canadiennes étaient originalement sixièmes, sauf qu’elles ont ensuite été devancées par les Italiennes, alors septièmes, qui ont remporté leur protêt et ainsi grimper d’un rang au classement.

Lundi, le duo canadien a fait le pari d’augmenter le degré de difficulté de sa première figure de 1,8 point afin de maximiser son pointage.

« Le risque en a valu la peine, car notre pointage était plus haut que celui des préliminaires. L’écart de points qui nous sépare de nos compétitrices est aussi beaucoup moins grand. Nous sommes donc plus confiantes pour la suite », a soutenu Audrey Lamothe en entrevue.

« C’est une performance solide et il faut se rappeler que c’est seulement la deuxième fois que Jacqueline et moi nageons ensemble, alors que tous les autres duos ont des années d’expérience ensemble et plusieurs Championnats du monde à leur actif. Je suis heureuse de la performance que nous avons livrée aujourd’hui (lundi). »

Les Chinoises Wang Liuyi et Wang Qianyi (266 0484) ont fini au sommet du classement devant les Britanniques Kate Shortman et Isabelle Thorpe (259 5601) ainsi que les Espagnoles Alisa Ozhogina Ozhogin et Iris Tio Casas (258 0333).

Lamothe participe à ses troisièmes Championnats du monde seniors, alors qu’elle soufflera ses 19 bougies dans deux semaines. Vivre cette troisième expérience aux mondiaux en compagnie de la double Olympienne Simoneau, récemment sortie d’une pause sportive de près de trois ans, ajoute encore plus à son désir de réussite.

« Jacqueline, c’est mon idole de jeunesse. D’avoir sa confiance tout juste avant qu’on nage, pas juste qu’elle me le dise, mais aussi que je la ressente, pour moi, ça veut tout dire ! »

Les compétitions de duo se poursuivront mercredi avec la présentation des rondes préliminaires du programme libre.

Dans le coup en équipe

Toujours lundi, Lamothe et Simoneau ont joint leurs efforts à ceux de Raphaëlle Plante, Florence Tremblay, Sydney Carroll, Scarlett Finn, Kenzie Priddell et Claire Scheffel aux qualifications du programme technique par équipe. La formation canadienne s’est classée cinquième (259 4959 points).

Les Chinoises sont premières avec 304 1272 points, suivies des Japonaises (282 4379) et des Espagnoles (278 0675).

« C’est le meilleur résultat du Canada en équipe technique depuis mon arrivée dans l’équipe nationale en 2022 », poursuit Lamothe, de Montréal, avançant que c’est l’unicité de la formation qui a fait la différence au classement. « Nous avons confiance en chacune de nous et nous nageons avec beaucoup de plaisir. Nous sommes des amies et ça se reflète aussi dans l’eau. »

Le Canada demeure donc au plus fort de la lutte pour sa qualification olympique où les cinq meilleurs pays non qualifiés décrocheront leur place parisienne. À l’heure actuelle, la seule équipe préqualifiée qui devance le Canada au classement de lundi est celle de la Chine. Le classement cumulatif des épreuves par équipe déterminera l’attribution des dernières places olympiques.

La finale du programme technique par équipe aura lieu mardi.