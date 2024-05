(Montréal) Le CF Montréal semble avoir retrouvé son rythme, mais il lui reste un autre défi de taille avant d’attaquer la pause internationale.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le match nul de 0-0 contre le Nashville SC, samedi dernier, avait en quelque sorte permis au Bleu-blanc-noir de se réconcilier avec ses partisans. C’est cependant la belle victoire de 4-2 aux dépens de D. C. United, mercredi soir, qui a montré tout ce que le club était capable de faire pour engranger plus régulièrement des points au classement.

La performance en soi n’était pas parfaite, et la séquence de neuf parties sans victoire a laissé quelques traces au sein de l’équipe, mais elle a permis de jeter les bases pour la suite des choses.

« Ç’a été un bel effort collectif. Ce qui a fait notre réussite, c’est que nous avons été bons en couverture. Nous avons plus de “méchant” en nous, plus d’agressivité, mais il y a plus de cohésion en défensive aussi. Nous ne sommes pas ici pour dire que tout s’est arrangé, mais c’est certainement mieux. Nous devrons l’amener dans les prochains matchs », a souligné le gardien québécois Jonathan Sirois, vendredi, avant un entraînement au Centre Nutrilait.

Ce serait effectivement une bonne chose pour le CF Montréal (4-7-4) qu’il amène ces éléments contre son prochain adversaire, l’Union de Philadelphie (4-4-7).

Les deux formations croiseront le fer samedi soir au Subaru Park, où les Montréalais n’ont pas triomphé depuis le 15 septembre 2018 (0-3-2). À cette époque, un certain Alejandro Silva avait inscrit deux de ses cinq buts en carrière dans l’uniforme bleu-blanc-noir.

D’habitude très difficile à affronter à son domicile, l’Union connaît des ratés devant ses partisans depuis le début de la campagne. Il a déjà perdu quatre matchs (1-4-2) sur son terrain, ce qui n’était pas arrivé depuis la saison 2018. En contraste, la troupe de Jim Curtin a présenté un dossier de 52-7-18 au Subaru Park entre 2019 et 2023.

Néanmoins, l’entraîneur-chef Laurent Courtois s’attend à un affrontement difficile contre un rival direct dans la jeune course aux séries de l’Association Est.

« Ils peuvent proposer du chaos. Dans la verticalité, dans leur pression et dans les seconds ballons. Ils chassent tout alors c’est un défi athlétique. Comme je l’ai dit plusieurs fois, nous savons également comment exploiter ces attributs. Nous espérons avoir appris de nos erreurs », a mentionné Courtois.

Sur le plan offensif, les joueurs désignés Daniel Gazdag, Julian Carranza et Mikael Uhre totalisent déjà 19 buts cette saison, mais les problèmes sont aussi causés à l’arrière. Les défenseurs étoiles Kai Wagner et Jakob Glesnes, le défenseur de l’année en 2022, n’en laissent pas passer beaucoup dans la surface de réparation. Sans compter l’imposant Jack Elliott, à six pieds et six pouces.

Courtois espère que la poussée offensive contre D. C. United donnera de la confiance à ses hommes et que la créativité qu’ils ont montrée offrira de bonnes occasions de marquer malgré les espaces restreints.

« Il faudra réussir à créer ces petits décalages. Nous savons que cette fenêtre est encore plus mince contre “Philly” parce que leur pression est intense et athlétique. Il y a ce jeu combiné, au cours duquel tu essaies de manipuler l’opposition, et de temps en temps, c’est simplement toi contre ton adversaire direct. C’est de le contrecarrer par tes habiletés individuelles. Nous n’avons pas été si mal lors du dernier match et il faut répéter », a analysé l’entraîneur-chef.

Au terme d’une séquence de neuf parties en 29 jours, et alors que la pause internationale se pointe, il sera important pour le CF Montréal de garder sa concentration et de tout laisser sur la table.

« D’un point de vue mental, c’est un match au cours duquel nous devons tout donner. Nous aurons ensuite une semaine pour recharger les batteries et nous reposer. C’est à nous d’aller les agresser et de rester dans notre identité. Il faut aller chercher des points. Nous en avons besoin », a insisté Sirois.

Blessé mercredi soir, l’attaquant Jules-Anthony Vilsaint ne sera pas en uniforme contre l’Union. Le milieu de terrain québécois Mathieu Choinière sera quant à lui suspendu en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Sunusi Ibrahim devrait une fois de plus avoir l’occasion de se faire valoir, après avoir inscrit deux buts contre D. C. United comme substitut à Vilsaint.

« C’est la mentalité du prochain gars. Nous sommes aussi dans une phase d’évaluation. Ça permet des opportunités de voir où nous en sommes dans notre évaluation des joueurs, de nos stratégies et de notre personnel pour appréhender ces situations », a dit Courtois.

Les attaquants Matias Coccaro, Josef Martinez, Kwadwo Opoku et Mason Toye ainsi que le milieu de terrain Lassi Lappalainen ont repris l’entraînement avec le ballon, mais aucun d’eux ne sera disponible pour le duel de samedi soir.