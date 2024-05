« Jouer proche de la maison, mes parents ne me l’ont pas dit, mais ils seraient contents, les connaissant ! », a lancé Evelyne Viens, native de L’Ancienne-Lorette.

Evelyne Viens le dit sans ambages : la perspective de jouer professionnellement au soccer à Montréal, dans la nouvelle Super Ligue du Nord (SLN) annoncée en début de semaine, « c’est quelque chose qui [l’]intéresse ».

« Jouer proche de la maison, mes parents ne me l’ont pas dit, mais ils seraient contents, les connaissant ! », a lancé la native de L’Ancienne-Lorette en riant dans la salle de conférence du stade Saputo, vendredi midi.

Mais la réalité, c’est que la prolifique attaquante est sous contrat pour encore deux saisons, soit jusqu’en 2026, avec l’AS Roma, en Italie. Et elle a bien l’intention d’accomplir ses « objectifs » sur le Vieux-Continent avant de rentrer au bercail.

« Je suis en Europe pour encore quelque temps, a-t-elle dit devant les médias après l’entraînement des Canadiennes en vue du match amical contre le Mexique, samedi, dans l’enceinte du CF Montréal. [Je veux] gagner des trophées là-bas, et jouer en Ligue des champions. »

Ce qui ne l’empêche pas d’être emballée à l’idée de voir se « développer » le circuit ici.

« J’ai su la nouvelle il y a quelques semaines déjà. J’étais très contente. Les propriétaires du club [de Montréal] sont très solides. Ils ont une idée derrière la tête. Ils sont dans la bonne lignée, ils prennent l’expertise autour d’eux. »

La sélectionneuse du Canada, Bev Priestman, était assise à ses côtés pendant cette conférence de presse d’une quinzaine de minutes. Interrogée sur le sujet de la nouvelle SLN, elle a souligné que le projet était « ce que nous attendions », notamment pour le « développement des jeunes ».

Et elle donne un exemple concret pour expliquer son point de vue.

« L’un des écarts que nous avons vus à la dernière Coupe du monde, c’était le nombre beaucoup plus grand de joueuses évoluant dans des équipes [professionnelles] qui étaient prêtes à jouer, comparativement aux nôtres. On veut combler cet écart. On a beaucoup de talent, et maintenant, nous avons un endroit pour qu’elles puissent jouer. »

Elle nomme les exemples de Simi Awujo et Jade Rose, qui évoluent en NCAA.

« Soyons honnêtes, à travers le monde, ces joueuses sont dans des environnements professionnels, soumet Priestman. [La SLN], ça m’excite, parce qu’on a tellement de talent dans notre système de développement, et il ne fait qu’attendre de jouer de façon compétitive toutes les semaines. »

Viens, une « super-sub » ?

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Evelyne Viens (au centre) lors de l’entraînement des Canadiennes en vue du match amical contre le Mexique, samedi, dans l’enceinte du CF Montréal.

On a qualifié Evelyne Viens de prolifique plus haut, et ce n’est pas pour rien.

L’artilleuse lorettaine a obtenu le Soulier d’or de la Serie A avec ses 13 buts en 24 matchs à sa première saison à Rome, cette année. Elle a ainsi aidé son club à remporter le doublé Championnat et Coupe d’Italie, enregistrant 18 filets et 7 passes en 2023-2024, toutes compétitions confondues.

C’était une autre bonne saison, après ses deux belles années en Suède avec Kristianstad.

Et pourtant, avec le Canada, elle ne parvient toujours pas à percer le XI partant de Bev Priestman. Viens a obtenu 811 minutes de jeu en 29 matchs avec le Canada depuis avril 2021 – Les Rouges en ont disputé 45 au total pendant cette période. Elle n’a joué que 60 minutes pendant tout le tournoi olympique de 2021, qui s’est soldé par le sacre du Canada à Tokyo.

Il faut dire que la compétition est féroce à l’avant : Janine Beckie, Jordyn Huitema, Cloé Lacasse, Adriana Leon, Nichelle Prince, pour ne nommer que celles-là, ont toutes déjà démontré leur savoir-faire sous le maillot de l’unifolié.

Nous avons la joueuse et sa coach devant nous, en même temps. Nous leur posons donc la question : que doit faire Evelyne Viens pour prendre sa place dans l’équipe ?

« Tu peux commencer… », dit Viens à Priestman, en rigolant.

Avec sa réponse, on comprend que la sélectionneuse voit l’attaquante québécoise comme une « super-sub » – ce sont nos mots –, soit un profil de joueuse que tu peux faire entrer en deuxième mi-temps pour « créer du chaos » dans la surface adverse.

« Ce qu’on a vu, c’est qu’Eve s’épanouit entre les deux poteaux, explique l’entraîneuse. Quand je regarde mon banc et que j’ai besoin d’un but, Eve l’a déjà fait et a livré la marchandise pour cette équipe. »

Priestman mentionne l’avoir rencontrée récemment, et lui a communiqué les aspects défensifs sur lesquels elle doit travailler.

« Et aussi comment apporter plus offensivement encore, ajoute Viens. Je connais mes qualités, je pense que je les apporte en équipe nationale plus régulièrement qu’avant. Je suis en bonne confiance après ma saison en club. J’arrive ici prête pour le rôle. »

Un « rôle » qu’elle accepte, parce que pour elle, « c’est l’équipe avant tout ».

Des choix déchirants à venir

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Evelyne Viens

Evelyne Viens et les autres joueuses de périphérie dans cette équipe jouent gros, quand même, au cours des deux prochains matchs contre le Mexique. L’équipe olympique ne sera constituée que de 18 joueuses, contrairement aux 23 habituelles.

Assez pour causer des maux de tête à celle qui devra faire la sélection finale pour les Jeux de Paris.

« La compétition est là, dit-elle. Pas besoin d’en parler [à chacune des joueuses], elle est bien réelle. Tous les jours, croyez-moi, je me suis rendue aux séances d’entraînement en me grattant la tête. Mais en fin de compte, je dois choisir l’équipe qui nous permettra de monter sur le podium. Et je veux juste les voir démontrer leur propre identité. »

C’est bien ce qu’Evelyne Viens compte faire.

« Je reviens d’une saison assez longue en Italie, soumet l’attaquante. J’ai connu du succès individuel et avec mon club. Je veux apporter cette touche offensive ici. L’objectif est de faire les Olympiques et d’aller chercher une médaille. »

Le Canada affronte le Mexique ce samedi à 14 h, au stade Saputo. Les deux formations croiseront le fer à nouveau le 4 juin, à Toronto. Les deux matchs seront diffusés sur OneSoccer et FuboTV.