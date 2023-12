Chaque semaine, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

Les gardiens en tirs de barrage

Au hockey, en tirs de barrage, qu’arriverait-il si c’était l’égalité après tous les attaquants et les défenseurs ? Est-ce que les gardiens pourraient aller tirer ? Mattéo Maldonado

Réponse d’Alexandre Pratt

Excellentes questions. Selon la règle 84,4 du livre des règlements de la LNH, tous les joueurs admissibles d’une équipe doivent avoir eu une chance avant qu’un joueur ne puisse obtenir un deuxième tir. Par contre, un gardien de but n’est pas considéré comme un joueur admissible. Et comme nous le souligne l’ancien arbitre de la LNH Stéphane Auger, un gardien ne peut pas traverser la ligne rouge pour participer au jeu de quelque façon que ce soit (règle 27,7).

Les buts sur tirs déviés

PHOTO STEVEN BISIG, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le Wild du Minnesota est la meilleure équipe de la Ligue nationale pour les tirs redirigés et déviés pour des buts, avec 16 réussites.

Ma question porte sur les buts, au hockey, qui résultent d’un tir dévié devant le filet. Quelles sont les meilleures et les pires équipes dans cette situation ? Il me semble que le Canadien accorde beaucoup de buts de ce type, et en marque très peu. Normand Vaillancourt

Réponse d’Alexandre Pratt

La LNH distingue les buts qui sont le résultat de tirs redirigés (tip) et déviés (deflected). Pour l’exercice, je vais combiner les deux. Au 11 décembre, le Wild (16) et les Rangers (16) dominaient, devant les Canucks (15), les Predators (14), l’Avalanche (14) et les Kings (14). Le Canadien, avec sept tirs redirigés et un tir dévié pour des buts, était dans le dernier tiers. Il en a accordé respectivement sept et deux.

Un défenseur avec l’aide de défenseurs

PHOTO COLE BURSTON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Les défenseurs Nick DeSimone (57) et Nikita Zadorov (16) célèbrent un but des Flames de Calgary contre les Maple Leafs de Toronto.

A-t-on déjà vu un but compté par un défenseur, avec des assistances accordées à deux autres défenseurs ? David Piché

Réponse d’Alexandre Pratt

Oui. Ça s’est produit un peu plus de 120 fois dans l’histoire de la LNH. Ce qui est amusant, c’est que quelques défenseurs reviennent souvent dans la liste. Dans les cinq derniers buts semblables, trois ont été réussis par le même joueur, Mark Pysyk. Ça ne s’est produit que deux fois chez le Canadien. En 1986, lors d’un but de Larry Robinson sur des passes de Petr Svoboda et de Tom Kurvers, ainsi qu’en 2011, avec une combinaison improbable : Chris Campoli, assisté de Yannick Weber et de Hal Gill. Du bon matériel pour un futur quiz de mon collègue Guillaume Lefrançois !

Les contrats et les blessures

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Blessé au dos, le défenseur Chris Wideman est sur la touche depuis le début du camp d’entraînement du Canadien.

Si un joueur de hockey a un contrat à deux volets, se blesse au camp d’entraînement et manque des matchs de saison, quel salaire le joueur reçoit-il ? Jean Côté

Réponse de Guillaume Lefrançois

De façon très cynique, on peut dire qu’une blessure au camp équivaut à gagner à la loterie de la vie, particulièrement pour les joueurs dont le statut dans la Ligue nationale n’est pas assuré. Une équipe n’a en effet pas le droit de retrancher un joueur blessé de son camp, pas plus qu’elle ne peut céder un éclopé à la Ligue américaine en cours de saison. Par contre, le joueur ne touche pas son plein salaire pendant sa convalescence. On calcule cependant combien de jours il a passés dans la LNH la saison précédente afin de déterminer quel salaire il touchera pendant qu’il est blessé.

Les points lors des « bye » au tennis

PHOTO MARCELO DEL POZO, ARCHIVES REUTERS La Québécoise Leylah Annie Fernandez en action lors de la finale de la Coupe Billie Jean King

Au tennis, certains tournois offrent un « bye » (un laissez-passer) aux joueurs les mieux classés au premier tour. En cas de défaite au deuxième tour, le joueur reçoit-il quand même les points pour le premier tour même s’il n’a pas joué ? François Charette

Réponse de Guillaume Lefrançois

Le joueur reçoit effectivement ses points, car ils sont attribués en fonction d’où le joueur se rend dans le tournoi. C’est aussi pourquoi un joueur qui l’emporte par forfait de son adversaire obtient lui aussi ses points.