L’année 2023 de Mia Vallée a été remplie de hauts et de bas. L’athlète de Beaconsfield a tout de même été en mesure de la terminer avec un point d’exclamation dimanche en remportant la médaille d’or au tremplin de 3 m aux Championnats nationaux seniors de plongeon à Winnipeg, au Manitoba, se qualifiant du même coup pour les Championnats du monde à Doha, au Qatar, en février.

Sportcom

« C’est incroyable ! Ç’a été une année extrêmement difficile, je me mettais beaucoup de pression après mes médailles aux Championnats du monde de 2022. Je me comparais toujours à cette performance-là et c’était devenu très difficile mentalement. Tout est tombé en place cette semaine, j’avais beaucoup d’énergie et je suis très heureuse », a lancé d’entrée de jeu Mia Vallée.

« C’est la plus belle façon de finir l’année 2023 ! Il y a eu beaucoup de déceptions et je suis contente de finir avec l’or au 3 m ici. Je n’y aurais certainement pas cru il y a deux ou trois mois. Je vois que le travail fait à l’entraînement fonctionne et je veux être encore plus forte dans le futur. »

Vallée a donné le ton dès ses deux premiers plongeons de la finale en récoltant des notes de 67,50 et 69,75 pour se hisser au sommet du classement général provisoire. Elle a été en mesure de conserver ce rang jusqu’à la toute fin, devenant ainsi championne canadienne avec 332,25 points.

Les célébrations ont été doubles pour Vallée qui a vu sa partenaire de synchro Pamela Ware terminer sur la deuxième marche du podium (327,35 points), obtenant elle aussi son billet pour les Championnats du monde.

« C’est un scénario idéal pour nous deux ! Je suis très contente que Pamela se soit aussi qualifiée pour les mondiaux. Nous sommes passées vraiment proche d’une médaille en synchro aux Championnats du monde l’été dernier et ce sera l’occasion de se reprendre au Qatar », a confié Vallée.

Il s’agissait de la deuxième médaille d’or pour Mia Vallée à Winnipeg, elle qui avait également été victorieuse vendredi au tremplin de 1 m, une épreuve déterminante dans sa conquête de la médaille d’or au 3 m.

« Ç’a bien été au 1 m, mais ç’aurait pu être encore mieux. J’ai réalisé que j’étais énormément stressée et je ne voulais pas que ça arrive encore aujourd’hui (dimanche) au 3 m. Je voulais plonger comme si c’était en pratique et qu’il n’y avait pas de pression, ça m’a calmé ! » a-t-elle conclu.

Amélie-Laura Jasmin a terminé au troisième rang grâce à ses 317,60 points en finale.

Zsombor-Murray l’emporte avec son dernier plongeon

Il a fallu attendre les deux derniers plongeons de la finale masculine à la plateforme de 10 m pour déterminer le champion canadien de la discipline. C’est finalement le Québécois Nathan Zsombor-Murray qui en est sorti victorieux, tout juste devant le Saskatchewanais Rylan Wiens.

Wiens a amorcé la finale de belle façon obtenant de solides notes de 96,00 et 101,75 lors de ses deux premières entrées à l’eau. Les choses se sont toutefois compliquées pour lui lors de ses deux dernières tentatives. Il a terminé la compétition avec une récolte de 472,60 points.

De son côté, Zsombor-Murray suivait Wiens au classement depuis le tout début de la finale. Avant son dernier saut, il a voulu donner le maximum, tout en demeurant conservateur, étant donné qu’une deuxième place l’aurait aussi qualifié pour les Championnats du monde.

Son plongeon ultime lui a valu 76,80 points pour porter son total à 478,35 points, en route vers la plus haute marche du podium.

« Le but, c’était vraiment de me qualifier pour les Championnats du monde. Je suis fier d’avoir atteint cet objectif, mais je pense que j’aurais pu faire beaucoup mieux. Certains plongeons ont été très difficiles. Je voulais bien finir en réussissant mon dernier plongeon le mieux possible », a expliqué le plongeur de 20 ans.

Zsombor-Murray et Wiens participeront donc aux mondiaux au Qatar en février, autant en simple, qu’en synchro.

« L’année prochaine sera très intense avec les mondiaux et les Jeux olympiques. Rylan a raté les Championnats du monde à cause d’une blessure l’été dernier, donc ce sera vraiment intéressant de voir ce qu’on pourra faire ensemble en synchro en février au Qatar », a-t-il poursuivi.

La médaille de bronze est revenue à Benjamin Tessier qui a complété la finale avec 438,80 points.

Les Championnats du monde des sports aquatiques se dérouleront à Doha du 2 au 18 février 2024. Les épreuves de plongeon auront quant à elles lieu du 2 au 10 février.