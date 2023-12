(Laval) Alex Belzile a souligné son retour à la Place Bell en marquant l’un des deux buts de son équipe en tirs de barrage, et un autre en temps réglementaire, et le Rocket de Laval a subi un revers crève-cœur de 4-3 face au Wolf Pack de Hartford vendredi soir.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Lors de la séance de fusillade, Belzile a déjoué Jakub Dobes d’un tir dans la partie supérieure droite. Brett Berard a scellé l’issue du match en déjouant Dobes d’un tir du revers dans la lucarne.

Auparavant, Joshua Roy et Emil Heineman avaient été frustrés par le gardien Louis Domingue.

En temps réglementaire, Philippe Maillet (4e), Roy (8e) et Riley McKay (3e), tous trois en première période, ont déjoué Domingue, qui a bloqué 28 rondelles.

À sa première sortie depuis samedi dernier à Abbotsford, lors de laquelle il avait offert une contre-performance, Dobes a offert une prestation beaucoup plus convaincante.

Le gardien tchèque a fait face à 38 tirs, dont plusieurs peu commodes, et il a sauvé les meubles en quelques occasions en temps réglementaire et aussi face à Brennan Othmann, tôt en prolongation.

Il n’a rien pu faire sur les trois buts du Wolf Pack, inscrits par Belzile, Turner Elson et Ryder Korczak.

Les deux équipes croiseront de nouveau le fer samedi après-midi, au même endroit.

Le Rocket opportuniste

Avant le début du match, deux statistiques attiraient particulièrement l’attention.

Dans un premier temps, le Rocket avait marqué un seul but à ses 23 dernières opportunités lors de supériorités numériques. Par ailleurs, le Wolf Pack occupait le deuxième échelon dans la Ligue américaine avec un pourcentage d’efficacité de 87,6 % en désavantage numérique.

Or, il faut croire que les joueurs du Rocket ignoraient ces informations, car ils ont frappé deux fois en avantage numérique en 23 secondes, tôt en première période.

Maillet a ouvert la marque à 3 : 47 à l’aide d’un tir des poignets qui a battu Domingue à sa droite pendant des punitions mineures à Connor Mackey et à Brandon Scanlin, appelées dans un intervalle de 21 secondes.

Roy a ensuite mis fin à des séquences de neuf matchs sans but et de sept rencontres sans récolter un seul point lorsqu’il a sauté sur son propre retour de lancer, après avoir reçu une passe de Heineman, avec trois secondes à écouler à la pénalité à Scanlin.

Belzile a réduit l’avance de son ancienne équipe en touchant la cible lors d’un avantage numérique à 6 : 01. Il n’a toutefois fallu que 38 secondes au Rocket pour récupérer un coussin de deux buts, gracieuseté de McKay.

Ce n’était que la troisième fois cette saison que le Rocket marquait trois buts en première période.

Toutefois, le Wolf Pack, l’une des bonnes formations dans la Ligue américaine, n’avait pas dit son dernier mot.

Graduellement, les visiteurs ont commencé à retrouver un certain aplomb. Dès le milieu de l’engagement initial, on les a sentis plus incisifs et surtout plus présents dans le territoire du Rocket.

Mais ce n’est qu’en milieu de deuxième période que le Wolf Pack a ramené le duel à la case de départ en marquant deux buts en 21 secondes.

Elson a d’abord réduit l’avance du Rocket à 7 : 53 en faisant dévier un tir bas, décoché de la ligne bleue, de Bobby Trivigno. Korczak a enchaîné après une erreur de Nathan Légaré dans sa zone.

Dobes a fait des efforts louables pour empêcher ce but égalisateur, stoppant un premier tir de Matej Pekar puis un autre de Korczak avant de finalement céder.

Le Rocket n’a pas entamé la troisième période de la meilleure des façons. La formation lavalloise a joué presque quatre minutes consécutives à court d’un homme à la suite de punitions mineures plus ou moins judicieuses à Logan Mailloux et à McKay.

Les hommes de Jean-François Houle ont tenu le coup, limitant leurs rivaux à seulement trois tirs pendant ces moments inquiétants et cruciaux pour le Rocket.

En prolongation, Brandon Gignac a été l’attaquant le plus menaçant du Rocket.