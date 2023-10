Des enregistrements inédits, une panoplie d’anecdotes, des entrevues exclusives… Dix ans après avoir traversé l’océan Atlantique Nord à la rame en solitaire, Mylène Paquette lance son émission balado Méandres : les dessous d’une traversée.

Ce 10e anniversaire était l’occasion idéale pour Mylène Paquette de dévoiler tous ces souvenirs qui ne sont jamais apparus ni dans son livre, ni dans la pièce de théâtre présentée en 2019, ni dans ses 900 conférences. C’est bien pour dire.

Tout au long de la traversée de la navigatrice, son équipe au sol a enregistré tout plein de conversations qui ont eu lieu, avec ou sans elle. Au total, on parle de 50 heures d’enregistrement.

« Je me disais qu’il faudrait que ça sorte un jour, que je mette l’équipe à l’honneur, lâche la femme de 44 ans au bout du fil. On parle souvent de moi, mais ça n’aurait jamais été possible sans l’apport d’une équipe incroyable. […] Il y a plein de choses qu’on ne sait pas. Ça me tentait, enfin, de sortir ces choses-là de la garde-robe. »

« Tu ne veux pas abandonner ? »

Parmi les pistes audio sélectionnées, on entendra, entre autres, les différents échanges entre l’équipe au sol et la Garde côtière canadienne. Vu les conditions météorologiques, le directeur du programme de recherche et sauvetage a quelquefois insisté pour que Mme Paquette abandonne.

PHOTO FOURNIE PAR MYLÈNE PAQUETTE Mylène Paquette lors de sa traversée de l’Atlantique à la rame en solitaire, en août 2013

« Tous les arguments étaient là. Hermel [Lavoie, son mentor] m’appelait et me disait : “Tu ne veux pas abandonner ?” Je répondais : “Non, ne m’en parlez pas. Si la Garde côtière arrive, je lui lance des fusées de détresse.” Je disais des affaires de même, ça n’a pas d’allure ! », s’exclame la sympathique aventurière en riant.

Ils étaient super gentils, des gentlemen qui essayaient juste de prévenir les coups et de venir me chercher. Ils étaient sur le stress durant toute cette traversée-là. Mylène Paquette

Dans un tout autre ordre d’idées, Mme Paquette racontera également des moments cocasses, comme ses appels avec son équipe au sol à 10 jours de l’arrivée. Une histoire de tempête et de sandwichs qui, 10 ans plus tard, la fait toujours bien rire…

« J’appelle mon équipe au sol pour dire : “Vous n’avez pas assez commandé de sandwichs pour le party de retour !” […] Le gars de la salle me dit : “Je parle à Mme Paquette ? Vous n’avez pas d’autres choses à faire présentement ?” Je répondais : “Non, je suis dans une tempête. Commandez plus de sandwichs !” »

La Montréalaise, qui publiera un épisode par mois, prévoit également s’entretenir avec différentes personnes qui ont eu un impact de près ou de loin dans son aventure. Les auditeurs pourront entendre, entre autres, son agente de presse, son routeur vidéo et certains membres d’équipage du Queen Mary 2.

C’est le paquebot qui avait accepté de dévier de son itinéraire pour aller à la rencontre de la navigatrice, après trois mois sans qu’elle ait croisé le moindre être humain.

PHOTO FOURNIE PAR MYLÈNE PAQUETTE Mylène Paquette au moment de sa rencontre avec le Queen Mary 2, le 27 septembre 2013

« Je pense que c’est une occasion de leur dire merci et de démontrer que c’est en travaillant en équipe qu’on arrive à déplacer des montagnes, parce que seule, je n’aurais pas pu le faire. »

« Les valeurs qui me portent »

Mylène Paquette offre cette balado à ceux qui ont suivi son épopée il y a 10 ans, autant qu’à ceux qui n’en connaissent rien. Elle livre son contenu avec beaucoup d’émotions, afin de transmettre à ses auditeurs « les valeurs de cette grande aventure-là ». Des valeurs qui la portent encore tous les jours.

De cette traversée de 129 jours, la navigatrice résume une grande leçon : « on est donc rien ! », lance-t-elle. « Pendant ma traversée, je voyais tellement de plastique sur l’océan et je me disais que mon coup de rame a l’air tellement insignifiant. Mais si on juge notre coup de rame, on n’y arrivera pas. Je pense qu’on est très petits face à l’immensité de la planète, face à l’univers. »

Ce qui me reste de cette aventure-là, c’est que si on ne croit pas en notre coup de rame, on n’arrivera pas de l’autre côté. Donc il faut juste croire en soi. Mylène Paquette

Ah ! Et pour ceux qui se demanderaient ce qui s’est passé dans la vie de Mylène Paquette ces 10 dernières années, la réponse est longue. Elle a eu un petit garçon, Paco, avec son ex-conjoint, puis une petite fille, Léontine, en solo. Elle donne des dizaines de conférences annuellement. Elle mentore des aventuriers qui décident de se lancer dans des projets marins. Elle soutient des causes reliées à la protection de l’environnement. Elle s’implique au sein de Leucan et de la Fondation Charles-Bruneau, nous raconte-t-elle avec le dynamisme qui la caractérise.

« Et j’ai pagayé cette année ! », conclut-elle avec entrain.

On ne s’attendait à rien de moins.