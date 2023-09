Kasia Gruchalla-Wesierski ne savait pas sur quel pied danser dimanche après la finale du huit de pointe chez les femmes aux Championnats du monde d’aviron disputés à Belgrade, en Serbie.

Si la cinquième place du Canada (+5,87 secondes) était certainement en deçà des attentes de la Québécoise, ce classement a permis au pays de remplir les critères de qualification pour les Jeux olympiques de Paris en juillet 2024.

« J’ai beaucoup d’émotions en ce moment ! D’un côté, je suis soulagée que nous ayons pu qualifier le bateau pour les Jeux olympiques. C’est vraiment quelque chose de gros pour notre équipe et je suis vraiment fière de ça. De l’autre côté, je suis déçue de la cinquième place, on veut toujours gagner nos courses, on ne veut jamais finir cinquième », a indiqué Gruchalla-Wesierski.

Il fallait faire un top 5 ici, aux mondiaux. On y est arrivées de justesse, mais c’était notre objectif principal et nous avons réussi. C’est un bel accomplissement pour notre équipe. Kasia Gruchalla-Wesierski

Les Roumaines ont défendu leur titre mondial avec succès dimanche en remportant les grands honneurs en huit de pointe. Les Américaines ont terminé deuxièmes (+2,45 secondes) et les Australiennes ont pris le troisième rang (+2,89 secondes).

Pour se rendre en grande finale, les Canadiennes ont dû participer au repêchage après avoir terminé au troisième rang de leur vague de qualification. Même si une course de plus peut représenter un obstacle supplémentaire vers la victoire, Gruchalla-Wesierski croit que cette situation peut s’avérer positive pour certaines équipes.

« Parfois, passer par le repêchage, c’est une bonne chose. C’est une course supplémentaire pour se préparer pour la finale. Ça peut parfois être stressant, mais pour un pays comme le Canada qui ne participe pas à énormément de courses, ça peut avoir un impact positif », a-t-elle expliqué.

Le Canada a terminé troisième de ce repêchage pour obtenir leur place en finale. Cassidy Deane, Jessica Sevick, Kirsten Edwards, Alexis Cronk, Morgan Rosts, Sydney Payne et Avalon Wasteneys étaient les coéquipières de Kasia Gruchalla-Wesierski aux mondiaux.

Avant de revenir au pays, l’équipe canadienne fera un arrêt à Paris afin de visiter les sites de compétitions olympiques pour être fin prête lors de ce grand rendez-vous dans un peu moins d’un an.

La Québécoise et ses coéquipières participeront ensuite aux Championnats canadiens à la fin du mois à Duncan, en Colombie-Britannique. Il s’agira de la première occasion pour le huit de pointe d’apporter les premiers ajustements en vue des Jeux olympiques.

« On a fait de notre mieux aux Championnats du monde, mais on n’est pas là où on veut être. Il y a beaucoup de travail à faire pour l’année prochaine. On veut bâtir sur le positif pour être encore plus fortes », a conclu la Québécoise.

De son côté, Marilou Duvernay-Tardif a pris le troisième rang de la finale C en deux de couple avec sa coéquipière britanno-colombienne Katie Clark. La course a été remportée par les Britanniques Saskia Budgett et Kyra Edwards.