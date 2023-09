Le Canadien envoie certains de ses meilleurs espoirs à Buffalo à compter de jeudi pour participer à un tournoi des recrues mettant aux prises Pittsburgh, Buffalo, Boston, Ottawa et Montréal. Mathias Brunet répond à cinq questions à cet effet.

1- Quelles seront les principales têtes d’affiche chez les espoirs du Canadien à ce tournoi ?

Les yeux seront évidemment tournés vers le premier choix de l’équipe en 2023, le défenseur David Reinbacher, repêché au cinquième rang, mais aussi sur un autre défenseur droitier de gros gabarit, Logan Mailloux, choix de premier tour en 2021, 31e au total. Mailloux en sera à son premier camp d’entraînement avec le Canadien puisqu’il était au rancart l’an dernier en raison d’une blessure à l’épaule.

À l’attaque, il faudra avoir à l’œil Sean Farrell, qui a disputé quelques matchs en fin de saison avec le Canadien, Emil Heineman, sept buts en onze matchs avec le Rocket de Laval en fin de saison, et les juniors Owen Beck, Filip Mesar, Joshua Roy, Riley Kidney et Florian Xhekaj.

2- Qui affronteront-ils et quels joueurs seront à surveiller des autres camps ?

Les espoirs du Canadien affronteront ceux des Sabres de Buffalo vendredi à 19 h, des Bruins samedi à 15 h 30 et des Sénateurs lundi à 13 h 30. Les matchs seront télédiffusés sur le site web de RDS.

On devrait retrouver certains choix de premier tour des dernières années chez les Sabres, Zach Benson, Matthew Savoie, Isak Rosen, peut-être même Jiri Kulich, malgré sa saison complète dans la Ligue américaine, mais pas Noah Östlund, prêté cet été au club de première division (SHL) Växjö. On ne s’attend pas à voir le gardien québécois Devon Levi. Il devrait sauter cette étape et se présenter au camp d’entraînement des Sabres.

Sans choix de premier tour depuis deux ans, les Sénateurs ne devraient pas présenter une grande formation. Le premier choix de 2021, l’attaquant Tyler Boucher, devrait y être, après une autre saison en demi-teinte, tout comme le choix de deuxième tour Zac Ostapchuk. On devrait compléter l’équipe avec des joueurs invités et de jeunes joueurs de la Ligue américaine.

Pour les mêmes raisons, les Bruins ne devraient pas offrir un grand nombre d’espoirs de premier plan. Fabian Lysell, Matthew Poitras et John Beecher sont sans doute les plus connus.

3- Pourquoi le défenseur Lane Hutson n’y est pas ?

Lane Hutson est désormais très haut placé sur la liste des espoirs du Canadien, après une première saison de 48 points en seulement 38 matchs à Boston University. Mais les règles de la NCAA sont strictes : un joueur de niveau collégial peut prendre part aux camps de la Ligue nationale de hockey, mais à condition de ne pas rater d’école et d’assumer les frais de voyage, sauf ses 48 premières heures d’une première participation à un camp.

Hutson, Luke Tuch, Jacob Fowler et compagnie ont participé aux camps de développement estival de l’équipe parce qu’il n’entrait pas en conflit d’horaire avec l’institution scolaire, ce qui ne serait pas le cas cette semaine avec le tournoi des recrues. Hutson et Tuch ont dû payer l’entièreté des frais liés à leur voyage, parce qu’ils en étaient à leurs deuxième et troisième camps, respectivement, mais on devine que Fowler a bénéficié de l’hôtel et des repas gratuits pour les deux premiers jours puisqu’il s’agissait d’une première expérience pour lui à ce camp.

4- Pourquoi des joueurs invités ?

Avec les espoirs retenus dans la NCAA ou en Europe, ou encore avec des pipelines moins garnis, il manque de joueurs pour compter sur une formation complète. Les organisations en profitent pour inviter des joueurs qu’elles ont à l’œil. Ceux-ci ont parfois déjà participé au camp estival de développement et on entend poursuivre l’audition. Il peut toujours y avoir des surprises.

En 2021, par exemple, Mattias Norlinder constituait la grande attraction en défense, à sa première présence en Amérique du Nord. Arber Xhekaj, 20 ans, était un modeste invité, après avoir été ignoré au repêchage pendant deux ans. Ses performances ont convaincu la direction de lui offrir un contrat.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Arber Xhekaj

En 2018, Montréal a invité un certain Brandon Hagel au tournoi des recrues. Hagel venait d’être largué par les Sabres. Après une performance en demi-teinte, il a été renvoyé dans les rangs juniors, où il a commencé sa saison sur les chapeaux de roue. Chicago a été rapide et lui a fait signer un contrat dès le 30 octobre, après seulement 15 matchs à Red Deer. Hagel était bien implanté avec les Hawks trois ans plus tard lorsque Tampa a offert deux choix de premier tour pour l’obtenir. Hagel vient de connaître une saison de 30 buts et 64 points avec le Lightning et il vient de signer un contrat de huit ans pour 52 millions…

5- Quels sont les plus grands absents hormis Hutson ?

Sans doute Adam Engström, ce défenseur gaucher de 19 ans repêché au troisième tour en 2022. Engström, 6 pieds 2 pouces et 190 livres, se consacre à la saison à venir avec Rögle, en première division suédoise (SHL). Il y a obtenu 16 points en 43 matchs l’an dernier, et cinq points en neuf rencontres éliminatoires, un rendement étonnant pour un si jeune joueur. Engström a aussi participé au Championnat mondial junior, où il jouait au sein de la première paire de défenseurs.

Un autre Norlinder ? Le jeu d’Engström est beaucoup plus achevé. Il a offert ce rendement en première division. Norlinder a obtenu 18 points en 34 matchs en seconde division et il jouait un rôle modeste au sein de la troisième paire de défenseurs au Championnat mondial junior.

Un autre défenseur sera à surveiller ces prochaines années. Il s’agit du russe Bogdan Konyushov, 20 ans, un choix de quatrième tour cet été. Ce droitier de 5 pieds 11 pouces a obtenu une aide en trois matchs jusqu’ici à Torpedo, dans la KHL, après un rendement de 25 points en 64 matchs l’an dernier. Il est déjà utilisé à profusion malgré son jeune âge, mais il est sous contrat là-bas jusqu’en 2026.

La citation du jour

Slaf [Juraj Slafkovsky] est un premier choix, il met beaucoup de pression sur lui-même. Il doit avoir du plaisir sur la patinoire, il ne peut pas se prendre autant au sérieux. On veut l’aider autant que possible. Mais pendant qu’on fait ça, on doit s’assurer qu’on ne tue pas sa passion. Martin St-Louis, lundi matin, au tournoi de golf du Canadien.

Si tous les espoirs de la LNH avaient la chance de compter sur un pédagogue comme ce coach…