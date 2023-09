Quatre Québécois étaient sur les lignes de départ des courses élites à la Coupe du monde de vélo de montagne aux Gets, en France. Du lot, Léandre Bouchard a obtenu le meilleur résultat avec une 45e place chez les hommes.

louis-michel.lelievre@sportcom.ca Sportcom

Au terme des huit boucles de 3,52 kilomètres, Bouchard a accusé un retard de 5 min et 39 s sur le vainqueur de l’épreuve, le Français Victor Koretzky. Le Suisse Nino Schurter a terminé au deuxième rang (+17 secondes) alors que le Roumain Vlad Dascalu s’est classé troisième (+21 secondes).

« J’ai fait une course que j’ai bien aimée. J’ai progressé toute la course après avoir évité des accrochages au départ. J’étais bien mentalement et j’ai joué chaque cycliste à ma portée », a commenté Léandre Bouchard.

Également au départ de cette course, Raphaël Auclair a pris le 59e échelon (+7 minutes 27 secondes) alors que Victor Verreault a terminé 77e (-1 tour).

« Je m’attendais à plus et je m’étais préparé pour obtenir mieux comme résultat. Même si j’ai été super efficace avec mon hydratation et mon alimentation, je termine en 77e place, alors que j’avais aussi pris le départ 77e. Je suis quand même très content d’avoir tout donné et de m’être battu jusqu’à la fin », a indiqué Verreault.

Du côté féminin, la journée a également été difficile pour Laurie Arseneault qui a été rattrapée par les meneuses avec deux tours à compléter. Elle conclut sa journée en 60e place.

L’épreuve a été remportée par l’Autrichienne Mona Mitterwallner qui a devancé la Néerlandaise Puck Pieterse (+38 secondes) et la Française Pauline Ferrand-Prévot (+1 minute 14 secondes), respectivement deuxième et troisième.

La Québécoise voudra rapidement tourner la page sur cette course difficile, elle qui sera de retour au Canada dès lundi afin de se préparer pour les deux dernières Coupes du monde au calendrier.

« J’ai manqué d’énergie après le deuxième tour et je me suis retrouvée en perte complètement. Du repos sera très apprécié à mon retour à la maison ! Je garde la tête haute pour les deux Coupes du monde en Amérique dans les prochaines semaines », a mentionné Arseneault à Sportcom.

Les meilleurs athlètes de vélo de montagne seront de passage à la station Snowshoe, en Virginie-Occidentale du 27 septembre au 1er octobre avant de conclure leur saison au Mont-Sainte-Anne du 5 au 8 octobre pour la dernière Coupe du monde de la campagne.

« Il reste deux magnifiques chances en Amérique du Nord et j’ai bien l’intention de scorer fort », a conclu Victor Verreault.