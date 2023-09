Pour Hugo Houle, la fin est « déjà actée ».

Si tout se passe comme prévu, le cycliste se retirera à la conclusion de la course sur route des Championnats du monde de Montréal, le 27 septembre 2026, date de son 36e anniversaire de naissance.

« Ça va être ma dernière course. Il faut juste que je me rende là ! Le plan, c’est ça. »

Assis sur son vélo, samedi après-midi, Houle venait de prendre la pose pour ce qui se voulait le « coup d’envoi » de l’évènement qui se tiendra du 20 au 27 septembre 2026.

La prise de photo officielle s’est déroulée sur l’avenue du Parc, là où sera vraisemblablement tracée la ligne d’arrivée des épreuves de course sur route.

« Ça me rappelle que ça s’en vient vite », a raconté le représentant d’Israel-Premier Tech, qui s’apprêtait à faire un tour du circuit du Grand Prix de Montréal, dont la 12e édition sera présentée dimanche (départ 10 h 15),

« Les années passent vite », a ajouté Houle, sous l’oreille attentive de la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest.

« Il faut essayer de profiter de chacune qui reste. C’est trois ans, mais en même temps, ça fait déjà longtemps que je suis sur le circuit. Être expatrié, c’est quand même difficile. Le sport est de plus en plus exigeant. Je veux donc faire trois belles années à fond. Et l’occasion [des Mondiaux] était trop belle pour passer à côté. »

À 34 ans, son coéquipier Guillaume Boivin, lui, n’était pas prêt à s’imposer une telle échéance.

J’aime ce qu’on fait et ça n’a jamais été aussi bien que ces trois dernières années. Aussi longtemps que je peux prendre du plaisir et évoluer à un niveau élevé, je vais continuer. Guillaume Boivin

Coup d'envoi

En plus des deux cyclistes québécois et de la ministre, ils étaient nombreux à entourer la mairesse de Montréal Valérie Plante derrière le ruban arc-en-ciel tenu par les deux champions québécois U15, Sandrine Veilleux et Charles-Alexandre Veilleux.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ils étaient nombreux à entourer la mairesse de Montréal Valérie Plante derrière le ruban arc-en-ciel tenu par les deux champions québécois U15, Sandrine Veilleux et Charles-Alexandre Veilleux.

Politiciens, représentants des fédérations, les anciens coureurs Karol-Ann Canuel, Steve Bauer et Antoine Duchesne ont été réunis par l’organisation présidée par Sébastien Arsenault.

Julian Alaphilippe (2020 et 2021) et Michal Kwiatkowski (2014), les deux ex-champions mondiaux présents pour les Grands Prix, ont repoussé leur séance d’entraînement de quelques minutes pour se joindre au groupe.

Kwiatkowski a résolument l’intention d’être de la partie. « Je ne suis certainement plus jeune, j’aurai alors 35 ans, mais c’est l’un des plus beaux circuits parmi toutes les courses que j’ai faites », a assuré le Polonais d’Ineos, vainqueur d’étape au dernier Tour de France.

« Ce serait spectaculaire de courir ici et peu de villes dans le monde peuvent fournir un aussi beaucoup circuit, avec le parc et la montée. Ce seront des Championnats du monde fantastiques. »

Sans être identique à celui du Grand Prix, qui aura lieu deux semaines plus tôt à sa date habituelle, le circuit des épreuves sur route élites féminine et masculine sera sensiblement le même. Le mont Royal composera donc son cœur, avec l’incontournable voie Camillien-Houde et la côte Polytechnique comme principales difficultés.

Ce tracé est lui-même inspiré des Mondiaux de 1974, les premiers présentés à l’extérieur de l’Europe. Le Belge Eddy Merckx y avait décroché son troisième et dernier maillot arc-en-ciel. Dans une courte vidéo dévoilée samedi, le plus grand cycliste de l’histoire a exprimé qu’il conservait un « souvenir extraordinaire » de ce titre « très spécial ».

Rien n’est encore déterminé, mais l’épreuve masculine pourrait comprendre une portion en ligne avec un passage près du Stade olympique, à l’occasion du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal, et un saut de puce sur la Rive-Sud avec une traversée des ponts Jacques-Cartier et Samuel-de-Champlain, a exposé Arsenault.

Investissements publics

Selon ce dernier, « 75 % » du budget de 40 millions de dollars, annoncé en 2019, est assumé par les trois paliers de gouvernement et leurs agences. Le fédéral a dévoilé un investissement de 13 millions, le provincial de 7 millions et la Ville de Montréal de 3,9 millions.

En tout et pour tout, le PDG de Montréal 2026 calcule avoir réuni 32 millions en incluant les services. Il a donc invité les représentants du « Québec inc. » à se joindre à la fête.

« J’ai le budget pour livrer des évènements d’un point de vue sportif et sécuritaire, c’est tout », a prévenu Arsenault, qui souhaiterait faire davantage de promotion à l’international et bonifier l’évènement sur le plan festif.

Pour la mairesse Plante, la contribution de Montréal s’inscrit en droite ligne avec sa volonté de positionner la ville comme une destination cycliste, tant localement qu’internationalement.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Conférence de presse des Championnats du monde de cyclisme sur route qui auront lieu en 2026. Sur la photo : Valérie Plante et Sébastien Arsenault

« On a toujours aimé le vélo et on le démontre au quotidien quand on voit le nombre de citoyens qui se déplacent à vélo, soit pour se détendre, soit pour s’entraîner ou encore pour aller travailler ou se rendre à l’école », a rappelé Mme Plante.

C’est définitivement une grande fierté pour nous. C’est pour cette raison qu’on n’a jamais cessé d’investir parce que notre administration croit fondamentalement que le vélo est bon pour la santé. Valérie Plante

D’ici les Mondiaux de 2026, la mairesse a promis de « continuer à investir massivement » pour conserver le « positionnement » de Montréal « comme une ville de vélo en Amérique du Nord ».

La ministre Charest s’est pour sa part réjouie pour les jeunes cyclistes comme Sandrine Veilleux et Charles-Alexandre Veilleux (sans lien de parenté).

« J’espère que ça va servir à inspirer et insuffler ce goût du dépassement de soi et à relever des défis, a mentionné la médaillée olympique en patinage de vitesse. Vous avez de très beaux modèles à côté de vous. Parlez-leur et essayez d’apprendre de leurs parcours. Pour moi, cet évènement aura vraiment un legs extraordinaire. »