(Ottawa) Le Québécois Georges St-Pierre sera intronisé au Panthéon des sports canadiens en compagnie notamment des danseurs étoiles Tessa Virtue et Scott Moir, a annoncé l’institution jeudi matin.

La Presse Canadienne

Ils seront accompagnés de l’équipe de curling du skip Randy Ferbey, de la joueuse de parabasketball Danielle Peers et de la joueuse de balle molle Phyllis Bomberry. L’entraîneur de judo Hiroshi Nakamura et le pionnier de la crosse, Oren Lyons, seront aussi honorés en tant que bâtisseurs.

La cuvée qui sera intronisée en 2023 a été dévoilée jeudi au Musée canadien d’histoire de Gatineau.

« Je suis honoré d’être intronisé au Panthéon des sports canadiens et de recevoir l’ordre du sport, a déclaré St-Pierre par voie de communiqué. Les arts martiaux mixtes ont changé ma vie et j’ai été très chanceux de pouvoir représenter le Canada sur la plus grande scène au monde. J’aimerais remercier l’UFC et tous mes partisans, car sans eux rien de tout ceci n’aurait été possible. »

La cérémonie se déroulera en octobre, et ils rejoindront plus de 700 personnes qui ont déjà été intronisées au Panthéon des sports canadiens depuis sa fondation en 1955.

PHOTO PAUL CHIASSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Tessa Virtue et Scott Moir

Le Panthéon des sports canadiens est un musée virtuel depuis qu’il a fermé ses portes à Calgary en avril 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

L’institution a indiqué cet été que sa collection d’artéfacts a été transférée au musée canadien de l’histoire de Gatineau afin d’y être conservée, et précisé que le bâtiment qui l’hébergeait à Calgary est en vente.

St-Pierre, de Saint-Isidore, est devenu un combattant étoile de l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

« GSP » a notamment établi des records pour le plus grand nombre de victoires en combats de championnat (13), le plus de défenses de son titre des poids mi-moyens (9) et le plus de victoires (19) chez les poids mi-moyens. Il a annoncé sa retraite en 2019, avec une fiche cumulative de 26-2 dans l’UFC.

De leur côté, Virtue, de London, en Ontario, et Moir, d’Ilderton, en Ontario, ont remporté deux médailles d’or olympiques, une autre d’argent, ainsi que trois titres mondiaux en danse sur glace au fil de leur illustre carrière.

Le tandem a repoussé les limites de son sport en développant notamment des chorégraphies inédites et en offrant des performances remarquables.