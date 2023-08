L’équipe de volleyball de l’Université du Nebraska a officiellement battu mercredi soir le record mondial de la plus grosse foule pour un évènement sportif féminin, avec plus de 92 000 spectateurs.

« Je pense que ça va élever le sport du volleyball encore davantage et le placer dans une bonne trajectoire. Tout le monde ici, on a été témoins de l’histoire. On a joué pour tout le monde, même pour la personne la plus haute dans le stade. Et je pense que nos partisans ont senti qu’ils en faisaient tous partie », a expliqué après le match l’entraîneur-chef de l’équipe universitaire américaine, John Cook.

Sur les réseaux sociaux, les « Huskers » du Nebraska avaient annoncé leur intention de vouloir détrôner le record qui était jusqu’ici détenu par les équipes féminines du FC Barcelone et du Real Madrid, dont le match avait attiré un peu plus de 91 600 spectateurs l’an dernier, en 2022.

« Nous allons faire l’histoire », disait-on dans une vidéo promotionnelle diffusée peu avant l’évènement. Le terrain du stade de football de l’université avait été complètement réaménagé pour y arriver, faisant la place entière à un grand terrain de volleyball ainsi que de l’équipement audiovisuel.

Un cap historique

Le nouveau sommet a finalement été confirmé en fin de soirée par l’équipe et différents réseaux de télévision sportive comme ESPN. Au total, ce sont précisément 92 003 personnes qui ont assisté au match.

« C’est tellement gros pour les plus jeunes filles de voir un sport féminin être joué sur une si grande plateforme. Quand tu es jeune, tu as de grands rêves et des grands buts, et des choses comme ça, c’est ce qui permet de les garder dans la tête », a relaté non sans émotion la joueuse Lexi Rodriguez, après l’évènement.

De son côté, la joueuse Andi Jackson a parlé après le match d’une journée « incroyable » pour son équipe et le sport du volleyball en général. « Honnêtement, je ne peux même pas décrire à quel point je suis reconnaissante de faire partie de ça », a-t-elle laissé tomber en conférence de presse, en disant encore être à réaliser ce qui vient se de produire.

Sur X, anciennement nommé Twitter, l’équipe des « Huskers » n’a pas non plus manqué de souligner l’exploit, en remerciant ses partisans de s’être déplacés en si grand nombre. « Il n’y a aucun autre endroit comme le Nebraska », a insisté la formation.