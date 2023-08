Après 12 ans, l’aventure de Réjean Tremblay au Journal de Montréal est terminée.

Le vétéran chroniqueur, qui a aussi écrit pendant 37 ans dans les pages de La Presse, a remis sa démission en début de semaine.

« J’ai connu 12 années extraordinaires. J’ai voyagé. Il y a eu la pandémie. Il fallait faire preuve d’imagination. J’ai travaillé avec des collègues extraordinaires. Je vais faire autre chose, j’ai des projets », raconte-t-il au bout du fil.

M. Tremblay dit avoir reçu une offre « très correcte » afin d’écrire « une ou deux pages » uniquement dans l’édition du samedi du Journal. « J’y ai pensé pendant deux mois. Mais si Lafleur était mort un mardi, je n’aurais pas eu le goût d’attendre au samedi. S’il y a une grosse transaction, un combat de boxe, je ne veux pas attendre trois jours. J’ai toujours travaillé dans le feu de l’action. »

M. Tremblay insiste néanmoins sur le plaisir qu’il a eu à écrire dans les pages du quotidien, notamment lors du parcours des Panthers de la Floride jusqu’en finale de la Coupe Stanley. « J’ai couvert un match des Panthers dans l’ancienne loge du propriétaire, avec un millionnaire du Québec qui était itinérant à 45 ans, et je suis arrivé à l’aréna en Rolls-Royce. Que veux-tu demander de plus ? »

Inquiet pour l’industrie

M. Tremblay quitte son poste heureux, mais il est néanmoins inquiet pour l’industrie dans laquelle il œuvre depuis un demi-siècle, « 53 ans », dans ses mots. De la course aux clics aux sites d’agrégation de nouvelles en passant par ce qu’il perçoit comme un contrôle de plus en plus serré exercé par les organisations sportives – un sujet qui revenait souvent dans ses chroniques –, des signaux le préoccupent.

« J’espère que les gens pourront savourer longtemps leur métier, et ça inclut les collègues chez vous, lance-t-il. Avec la pression des organisations et des réseaux de télévision, la multiplication des podcasts, les organisations qui contrôlent l’information… »

Réjean Tremblay n’a évidemment pas été que chroniqueur durant sa carrière. Il est l’homme derrière les personnages de Pierre Lambert, Marc Gagnon, Nounou, Léonne Vigneault et Romain Gabriel. Alors sans surprise, malgré ses 78 ans, bientôt 79, sa liste de projets est encore longue.

Il nomme une télésérie, intitulée Le Septième, qui portera sur les coulisses de la direction d’un club de hockey. Il est en pourparlers avec TVA à ce sujet. Il évoque aussi un projet avec la station de radio BPM Sports, où on pouvait l’entendre quotidiennement ces dernières années. Et il demeure actif dans le domaine de l’édition, avec la série de livres jeunesse Raconte-moi.

Dans son ultime chronique, il a prédit une Coupe Stanley au Canadien en 2027. Lui qui s’est parfois moqué du club et des fameux « fefans », il ne badinait pas dans sa dernière prédiction. « Pour une fois, je me suis pris au sérieux », blague-t-il.

Est-ce à dire que cette chronique sera la dernière de sa carrière ? « Es-tu fou, toi ? J’ai des projets qui seront confirmés. Mais ce sera différent. »