Kate Miller et Caeli McKay, en juillet

(Berlin) Les Canadiennes Caeli McKay et Kate Miller ont remporté la médaille d’argent lors de l’épreuve synchronisée à la plateforme de 10 mètres, vendredi, à la Finale de la Coupe du monde de plongeon de Berlin, tandis que leurs compatriotes Mia Vallée et Pamela Ware les ont imitées à l’épreuve synchronisée au tremplin de trois mètres.

La Presse Canadienne

McKay et Miller en étaient à leur première compétition ensemble. Dans le cas de Miller, il s’agissait de sa première compétition chez les seniors.

Occupant le quatrième rang provisoirement après leur premier plongeon, McKay et Miller ont réussi à grimper d’un rang avec trois bons plongeons avant le dernier saut.

Elles ont poursuivi sur leur lancée à leur dernier passage sur la plateforme. McKay et Miller ont obtenu une note de 69,12 points pour gonfler leur total à 288. Cela leur a permis de devancer les Britanniques Lois Toulson et Andrea Spendolini Sireix (285,90) et s’adjuger le deuxième rang.

Les Chinoises Hongchan Quan et Yuxi Chen ont survolé la compétition avec un score de 362,76 points.

Aux récents Championnats du monde, McKay et Miller avaient terminé huitièmes.

McKay sera de retour en action à Berlin dès samedi lors de l’épreuve individuelle à la plateforme de 10 mètres. De son côté, Bryden Hattie sera des qualifications au tremplin de trois mètres.

Pour leur part, Vallée et Ware se retrouvaient au cinquième rang après trois plongeons, mais elles ont été capables de tout mettre en œuvre pour renverser la vapeur par la suite.

PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS Mia Vallée and Pamela Ware

Elles ont obtenu des notes de 65,10 et 69,30 points à leurs deux derniers passages sur le tremplin pour grimper au deuxième rang et mettre la main sur la médaille d’argent, leur meilleur résultat depuis le début de leur association en mai dernier.

Les deux Québécoises étaient montées sur la troisième marche du podium à la Coupe du monde de Montréal en mai dernier, à leur toute première compétition ensemble. Les choses avaient toutefois été plus difficiles aux Championnats du monde, il y a quelques semaines, quand elles avaient pris le cinquième rang.