(Ottawa) Le décathlète Pierce LePage, la lanceuse de marteaux Camryn Rogers et les sprinteurs Andre De Grasse, Aaron Brown, Jerome Blake et Brendon Rodney sont les têtes d’affiche de l’équipe canadienne pour les championnats du monde d’athlétisme.

La Presse Canadienne

Athlétisme Canada a nommé son équipe de 50 athlètes en vue de la compétition qui se tiendra du 19 au 27 août, à Budapest.

Lors des Mondiaux de 2022, à Eugene en Oregon, le Canada a terminé septième avec quatre médailles (une d’or, deux d’argent, une de bronze).

Brown, Blake, Rodney et De Grasse ont triomphé au relais 4x100 mètres masculin.

LePage et Rogers ont obtenu l’argent, tandis que Marco Arop a mérité le bronze au 800 mètres.

« J’espère continuer sur le rythme actuel et faire encore mieux que l’an dernier, a déclaré Rogers. L’an dernier, c’était à la fois incroyable et un privilège de monter sur le podium. Je suis impatiente d’y retourner, de montrer tout ce que j’ai fait cette année et de tout donner quand ça compte le plus. »