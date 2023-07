Coupe des Présidents

Le Royal Montréal au coeur de l'histoire

Le décompte est amorcé. Dans un peu plus de 400 jours, le club de golf Royal Montréal sera l’hôte de la Coupe des Présidents. En réalité, le sablier s’écoule depuis quatre ans pour le comité organisateur et le véritable travail s’amorcera sous peu. Incursion dans l’un des clubs de golf les plus prestigieux d’Amérique du Nord.