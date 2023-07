(Montréal) Après avoir signé un sommet personnel aux Championnats du monde de sports aquatiques samedi dernier en finale du solo technique avec une sixième place, la nageuse artistique Audrey Lamothe a récidivé mercredi, à Fukuoka, au Japon, avec cette fois une quatrième place lors de la finale du solo libre, une nouvelle marque pour l’athlète de 18 ans.

louis-michel.lelievre@sportcom.ca Sportcom

Lors de la ronde préliminaire, Lamothe avait été en mesure de se tailler une place parmi le top 12 grâce à ses 167 3625 points. La Québécoise n’a pas raté l’opportunité de briller lors de la finale de l’épreuve.

S’exécutant sous la chanson Roman Gods des Fleshtones, Lamothe a impressionné les juges par la qualité de sa performance. Elle a obtenu 207 4480 points, ce qui était bon pour le premier rang provisoire à sa sortie de l’eau.

« Mon objectif était seulement de faire une routine sans déduction de point. J’ai atteint ce but et j’en suis très heureuse. Je pense que mon résultat total, particulièrement au niveau de mon exécution, est très satisfaisant, c’est une belle façon de conclure mes Mondiaux », a mentionné Lamothe en entrevue avec Sportcom.

Finalement, quatre athlètes qui avaient terminé devant Lamothe lors des qualifications n’ont pas été en mesure de la devancer lors de la finale, ce qui lui a permis de prendre le quatrième rang pour la toute première fois de sa carrière aux Championnats du monde seniors.

« Plus la compétition avançait et plus je voyais certaines nageuses moins bien faire que moi. J’étais satisfaite de ma note, mais finir avec un aussi bon résultat au classement, c’est vraiment un beau petit bonus. »

La Japonaise Yukiko Inui a remporté les grands honneurs grâce à ses 254 6062 points. Elle a été accompagnée sur le podium par l’Autrichienne Vasiliki Alexandri (229 3251 points) et par la Britannique Kate Shortman (219 9542), respectivement médaillées d’argent et de bronze.

Cette quatrième place, à un an des Jeux olympiques de Paris, représente beaucoup pour Lamothe. La Québécoise est satisfaite de cette importante étape, mais compte continuer à travailler d’arrache-pied pour arriver au sommet de sa forme dans la capitale française.

« Ça me prouve que le travail vaut la peine ! Je vais assurément continuer à travailler de plus en plus fort pour atteindre mes futurs objectifs et pour réaliser de grandes choses », a conclu Lamothe.

Caeli McKay se couvre de bronze

La plongeuse Caeli McKay a remporté la première médaille de sa carrière aux Championnats du monde en terminant au troisième rang à la plateforme de 10 m à Fukuoka, au Japon, mercredi grâce à son total de 340,25 points.

Cinquième lors de la demi-finale de la veille, McKay a commencé sa journée en force, récoltant 76,50 points en lever de rideau. Elle a ensuite fait preuve de constance pour se tailler une place sur la troisième marche du podium.

McKay a mis un point d’exclamation sur sa journée lors de son tout dernier plongeon où elle a obtenu 76,80 points, sa meilleure note de la journée.

« Je suis vraiment fière de moi, c’est une montagne russe d’émotions. Dès que je me suis réveillée ce matin, je me sentais en confiance et je savais que j’avais ce qu’il faut pour réussir. Je sentais que je n’avais rien à perdre et j’ai tout donné sur la plateforme », a mentionné McKay.

La Chinoise de 17 ans Yuxi Chen (457,85 points) a remporté la médaille d’or devant sa compatriote Hongchan Quan (445,60 points), qui a terminé deuxième.

Il s’agit de la première médaille pour McKay lors d’une édition des Championnats du monde, elle qui avait terminé deux fois en quatrième place en 2019 et 2017 aux épreuves de synchro.

Les Italiens trop forts pour le Canada

Le Canada avait la lourde tâche d’affronter les puissants Italiens lors de leur deuxième match du tour préliminaire aux Championnats du monde de water-polo à Fukuoka. Les Italiens ont rapidement pris les devants par la marque de 6-0 au premier quart et ils n’ont plus jamais regardé derrière, l’emportant finalement 24-6.

Les six buts du Canada ont été marqués lors du deuxième et du troisième quart. Nicolas Constantin-Bicari a réussi un tour du chapeau, Matthew Halajian a ajouté un doublé et Jérémie Côté a complété la marque pour les Canadiens, qui avaient remporté leur premier match au compte de 13-10 contre la formation chinoise.

« Les Italiens sont vice-champions du monde, on s’attendait à un match très difficile. On aurait voulu être meilleurs en début de match pour garder les Italiens plus proches au pointage. On tourne la page et on continue à avancer. Nous avons des matchs importants à venir et il faut que nous soyons prêts », a commenté le capitaine de l’équipe Jérémie Blanchard.

Aleksa Gardijan, Aria Soleimanipak, Leo Hachem, Nikos Gerakoudis, David Lapins et Milan Radenovic sont les autres Québécois au sein de l’équipe canadienne masculine pour cette édition des mondiaux des sports aquatiques.

Radenovic et le Saskatchewanais Brody McKnight se sont partagé le boulot devant le filet canadien, bloquant cinq tirs.

Le Canada affrontera la France vendredi.