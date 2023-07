(Montréal) L’équipe canadienne féminine de water-polo a bouclé le tournoi à la ronde préliminaire des mondiaux avec un gain de 17-12 contre les Japonaises, jeudi, à Fukuoka. Cette deuxième victoire en trois sorties lui a ainsi valu la deuxième place du groupe D et un billet pour le tour suivant.

communique@sportcom.ca Sportcom

Les Canadiennes ont démarré la rencontre sur les chapeaux de roue contre les favorites locales, se forgeant une avance de 5-1 dès le premier quart. Transportée par ce début de match fulgurant, la troupe de l’entraîneur David Paradelo n’a plus jamais regardé derrière. Elle a répliqué à toutes les stratégies de son adversaire au style de jeu unique, en route vers un second triomphe de suite au Japon.

« On ne pouvait pas vraiment demander mieux pour commencer la partie ! Les filles ont suivi le plan à la lettre et elles sont demeurées concentrées malgré plusieurs attaques peu orthodoxes des Japonaises. C’était un très bon effort de groupe », a commenté Paradelo en entrevue d’après match.

Une fois de plus, les vétéranes de l’équipe canadienne ont répondu à l’appel pour ce duel. Les Québécoises Élyse Lemay-Lavoie (5) et Axelle Crevier (4) ont été les bougies d’allumage de l’attaque de l’unifolié, qui a aussi vu Hayley McKelvey (3), Emma Wright (2), Serena Browne, Kindred Paul et Shae LaRoche trouver le fond du filet jeudi.

« Les Japonaises jouent un water-polo très différent de ce à quoi nous sommes habituées. C’est difficile de les affronter, mais nous étions vraiment prêtes avec notre plan de match. Nous avons mis les efforts dans la finition et la défensive. C’était un très bon match d’équipe dans l’ensemble », a analysé Axelle Crevier, nommée joueuse du match au terme de l’affrontement.

« J’ai simplement réussi à compléter de bons jeux de mes coéquipières, a-t-elle poursuivi en riant. C’est un sport d’équipe et tout le monde a bien fait son travail aujourd’hui (jeudi). C’est bon de se sentir aussi bien dans l’eau et nous allons tenter de faire la même chose pour le reste du tournoi. »

Le Canada, qui compte aussi Floranne Carroll, Daphné Guévremont et Clara Vulpisi parmi ses rangs, fera face à son prochain défi samedi, en huitièmes de finale. Pour l’occasion, le pays sera confronté à l’Afrique du Sud, troisième du groupe C avec une fiche d’une victoire et deux revers depuis le début de ces Championnats du monde.

« Il n’y a plus de retour en arrière à partir de là. Ce sera le début des matchs à élimination directe et il faudra tout donner et encore plus pour réaliser notre objectif d’atteindre le top-8. Il faudra être encore plus concentrées sur le plan de match et nous serons prêtes », a conclu Crevier.

Eau libre : le Canada 10e au relais mixte

Plus tôt jeudi, les nageurs Eric Brown, Emma Finlin, Bailey O’regan et Eric Hedlin ont pris part au relais mixte 4 x 1500 m disputé dans les eaux de la baie de Hakata. Auteurs d’un temps cumulatif de 1 h 14 min 11,8 s, les Canadiens se sont finalement classés dixièmes, à un peu plus de 3 minutes 40 secondes des nouveaux champions du monde : les Italiens.

Ces derniers ont franchi la distance en 1 h 10 min 31,2 s pour monter sur la plus haute marche du podium, devant les Hongrois (+4,1 secondes) et les Australiens (+55,5 secondes).

Pamela Ware accède à la finale

Aussi en action jeudi, la plongeuse Pamela Ware a brillé en ouverture de l’épreuve individuelle féminine au tremplin de 3 m. La double Olympienne a d’abord fini troisième des préliminaires, avant d’assurer sa place pour la séance ultime avec une quatrième place lors de la demi-finale.

Également en lice, Mia Vallée a vu son parcours s’arrêter aux qualifications, où elle s’est classée 21e.

Les 12 meilleures athlètes à l’issue de la journée de jeudi ont maintenant rendez-vous pour la finale prévue vendredi.