Selon certains documents

Plusieurs enjeux ont été abordés dans la fusion PGA-LIV

(Washington) Les négociateurs chargés de la fusion entre le circuit de la PGA et les bailleurs de fonds saoudiens du circuit LIV ont discuté du congédiement du directeur général du circuit émergent Greg Norman et de la possibilité d’offrir une équipe LIV chacun à Tiger Woods et Rory McIlroy, selon des documents obtenus par le Congrès américain.