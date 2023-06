La kayakiste Florence Maheu a atteint le tableau éliminatoire du kayak cross pour une première fois dimanche à la Coupe du monde de Ljubljana, en Slovénie.

luc turgeon Sportcom

L’athlète de Salaberry-de-Valleyfield a entamé la journée avec un temps de 56,29 s, bon pour le 22e rang des qualifications de cette épreuve, qui fera son entrée au programme olympique à Paris.

Les 32 meilleures compétitrices ont obtenu leur billet pour les vagues éliminatoires, ce que Maheu n’avait pas été en mesure d’accomplir lors des deux premières Coupes du monde de la saison.

« J’ai eu un bon saut de rampe et après, j’ai fait une petite erreur de trajectoire et je suis restée dans un tourbillon. L’eau de Tacen est plutôt turbulente, mais le reste de ma manche était très bien ! » a partagé Florence Maheu à Sportcom.

Au premier tour éliminatoire, elle a affronté les Australiennes Noemie Fox et Georgia O’Callaghan ainsi que la Slovène Eva Alina Hocevar.

La Québécoise a réussi à revenir dans la course après un mauvais départ. La lutte était serrée et les officiels ont dû se fier à la reprise vidéo pour déterminer les deux premières places, qui allaient passer au deuxième tour. Ce sont finalement les deux représentantes de l’Australie qui se sont qualifiées.

« Je me suis fait un peu piéger au milieu du départ et je n’étais pas capable de mettre de bons coups de pagaie. J’étais quatrième et j’ai dépassé dans la dernière remontée jusqu’au sprint final, j’étais très près de terminer deuxième », a raconté Maheu, qui compte bâtir sur cette première course éliminatoire en kayak cross.

« Ce n’est pas très prévisible comme épreuve et ce n’est pas facile de s’entraîner pour ces courses. Mon objectif est vraiment d’améliorer mon contre-la-montre afin de me qualifier plus souvent au tableau éliminatoire, d’avoir la chance de me retrouver dans ces situations et gagner en expérience. »

La Tchèque Veronika Vojtova a triomphé en grande finale devant la Slovène Eva Tercelj et l’Australienne Jessica Fox.

Vendredi, Florence Maheu a été stoppée aux qualifications à l’épreuve de slalom du K1. Elle a fini 30e de la première manche et 18e de la seconde.

Des pénalités coûteuses l’ont empêchée d’espérer un laissez-passer pour les demi-finales.

« Il y a de bonnes choses à retenir, la vitesse est présente, il faut cependant que je travaille sur ma constance », a-t-elle conclu.