(Montréal) La cohésion de la formation UAE Team ADQ, dont fait partie la Québécoise Olivia Baril, a permis à l’Italienne Eleonora Gasparrini de gagner la troisième étape du Tour de Suisse au sprint lundi, à Ebnat-Kappel.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Gasparrini, 21 ans, a ainsi signé la première victoire de sa carrière à une épreuve World Tour. Troisième lors de la première étape, elle a accéléré à la toute fin du parcours lundi et a dépassé de justesse la Cubaine Arlenis Sierra (Movistar) sur sa gauche après avoir parfaitement démarré son sprint. La Tchèque Tereza Neumanova (Liv Racing TeqFind), qui suivait Gasparrini de près, a terminé troisième.

« Mon équipe a fait un travail remarquable aujourd’hui (lundi). Elles m’ont aidée chaque fois que j’en avais besoin, alors je me dois de les remercier ! » a partagé la gagnante après son triomphe au micro l’Union cycliste internationale (UCI).

Ses coéquipières l’ont soutenue afin qu’elle puisse conserver son énergie jusqu’à la dernière ascension et la propulser au sprint final.

« On avait deux objectifs aujourd’hui : gagner la course avec Gaspa, puis que je remonte dans le top 10 du classement général. On les a atteints tous les deux ! » a mentionné Olivia Baril à Sportcom, elle qui s’est classée 12e lundi, dans le même temps que les meneuses.

La Québécoise occupe désormais le dixième échelon (+2 minutes et 28 secondes) du classement général provisoire, toujours mené par la Suisse Marlen Reusser (SD Worx).

« On est vraiment contentes ! Gaspa a vraiment eu un bon sprint et c’est une belle étape pour elle. On a travaillé fort pour reprendre l’échappée, alors c’est vraiment une victoire d’équipe », a ajouté Baril.

La Slovène Uska Zigart (Jayco-AlUla) semblait en bonne posture pour l’emporter lundi. Elle se trouvait au sein d’une échappée de six coureuses lorsqu’elle a attaqué dans la dernière montée de cette étape de 120,8 kilomètres. Malgré tous ses efforts et une avance de 45 secondes sur le peloton, Zigart a été rattrapée alors qu’il restait moins de 100 mètres à parcourir.

De son côté, Clara Émond a franchi la ligne d’arrivée en 29e place (+49 secondes), en compagnie de sa coéquipière néerlandaise Maaike Coljé de l’équipe Arkéa Pro Cycling Team.

Émond demeure la coureuse la mieux classée de sa formation au classement général provisoire, au 41e rang (+6 minutes 7 secondes).

La quatrième et dernière étape du Tour de Suisse aura lieu mardi sur 100,8 kilomètres.