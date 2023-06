Nickolas Zukowsky

Le peloton se tient les coudes, on est des rivaux et des collègues en même temps. Je ne le connaissais pas personnellement, mais perdre quelqu’un qui était pratiquement à tes côtés depuis quelques jours, ça prend une certaine période pour digérer tout ça. Chacun gère la situation à sa façon et il faut respecter ça. Il y a des choses plus importantes que la compétition.