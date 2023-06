Mercredi, au terme de la quatrième étape du Tour de Suisse, Hugo Houle (Israel–Premier Tech) mentionnait que la forme était au rendez-vous et qu’il attendait la bonne occasion pour prendre une échappée. Le Québécois n’a pas eu à attendre bien longtemps alors que l’occasion s’est présentée jeudi, au tout début de la cinquième étape qui reliait Fiesch à La Punt.

Sportcom

Après une quinzaine de kilomètres, Houle a pris la fuite avec une trentaine de cyclistes, dont ses coéquipiers Krists Neilands et Daryl Impey. Le groupe a finalement été réduit à 19 quelques instants plus tard avec Houle et Neilands comme survivants chez Israel–Premier Tech.

Le rythme était difficile à maintenir au sein du petit peloton en raison de plusieurs cassures. Également, l’Espagnol Gorka Izagirre (Movistar), membre de l’échappée, était bien classé au général, ce qui a refroidi les ardeurs de certains.

« Ça roulait très, très vite dans l’échappée, mais il a fallu pousser très fort pour se distancer du peloton. Avec Gorka Izagirre dans le groupe, certaines équipes, comme AG2R Citröen, ont été agressives et ne nous ont pas laissé la chance de jouer la victoire d’étape », a expliqué Houle en entrevue avec Sportcom.

« J’étais content de faire partie de l’action dans une des plus grosses étapes du Tour de Suisse. Les jambes étaient bonnes, mais l’échappée était assez chaotique. On s’est fait rattraper, mais je suis fier de ma journée et de ma forme. »

Le cycliste de Sainte-Perpétue a franchi la ligne d’arrivée au 26e rang (+4 minutes et 56 secondes), en compagnie de son coéquipier australien Nick Schultz et de l’Italien Mattia Cattaneo (Soudal–Quick Step).

« Notre coéquipier Dylan Teuns a aussi terminé 11e, il a vraiment été excellent. C’est une excellente journée pour toute l’équipe, on a bien couru. Ce n’est que partie remise pour une victoire d’étape », a ajouté Houle.

Avec 10 kilomètres à parcourir, l’Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates) s’est forgé une petite avance qu’il a maintenue jusqu’à la toute fin, remportant du même coup la cinquième étape en solo.

Le Danois Mattias Skjelmose (Trek–Segafredo) s’est classé deuxième (+54 secondes) et a repris le maillot jaune qu’il avait perdu la veille aux mains de l’Autrichien Felix Gall (AG2R Citröen), huitième du jour (+58 secondes).

Ayuso passe de son côté du sixième au troisième rang au classement général provisoire, 18 secondes derrière Skjelmose.

Également en action au Tour de Suisse, Nickolas Zukowsky (Q.36 Pro Cycling) a pris le 113e rang jeudi.

La sixième étape du Tour de Suisse aura lieu vendredi sur un parcours de 215,3 kilomètres entre La Punt et Oberwil-Lieli.