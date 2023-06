(Montréal) Le Québécois Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team) a dû rendre son maillot rouge de meilleur grimpeur à Lilian Calmejane (TotalEnergies, 22 points) au terme de la quatrième étape du Tour de Suisse, mercredi. Zukowsky est désormais au troisième rang du classement, à 5 points du Français.

C’est en solo que l’Autrichien Felix Gall (AG2R – Citroën) a remporté sa première victoire professionnelle. Grâce à ses 10 secondes de bonification, il a dépossédé le Danois Mattias Skjelmose du maillot jaune, désormais deuxième à 2 secondes après cette journée de 153 kilomètres entre Monthey et Loèche-les-Bains.

Hugo Houle (Israel – Premier Tech), +12 min 6 s) a fini en 39e place et Zukowsky en 72e (+17 min 12 s). Au classement général les deux sont respectivement 29e (+15 min 8 s) et 64e (+27 min 30 s).

Contrairement aux étapes de lundi et mardi, Zukowsky ne faisait pas partie de l’échappée. Un qui était du groupe, c’est le coéquipier de Houle, Daryl Impey. Les fugitifs ont tous fini par être repris lorsque le futur vainqueur a amorcé son raid en solitaire à un peu moins de 20 kilomètres de la ligne d’arrivée. Un numéro qui a épaté Houle.

« Le coureur d’AG2R – Citroën était très solide et il a attaqué dès le pied de la montée et est parti tout seul. C’est assez impressionnant. »

Tout juste avant, Houle avait mis la table pour son coéquipier belge Dylan Teuns, qui demeure 14e au classement cumulatif.

« J’ai pu l’aider un peu à se placer pour la dernière montée et ensuite, il a fait la montée à son allure et moi j’ai pris la mienne plus tranquille derrière. Avec la chaleur, c’était très difficile et toute la journée, l’équipe a essayé de l’aider au maximum. […] Au camp préparatoire (en vue du Tour de France), nous n’avons pas eu beaucoup de chaleur, alors ce sont nos premières de l’année. On s’adapte tranquillement. »

Le coureur de 32 ans a ajouté que la forme est au rendez-vous et qu’il attend la bonne occasion pour prendre une échappée.

Pas faute d’avoir essayé

Nickolas Zukowsky a travaillé fort pour obtenir son bon de sortie comme il l’a expliqué en entrevue avec Sportcom.

« Ç’a été toute une bataille pour prendre la bonne échappée et ç’a pris 50 kilomètres pour qu’elle se forme. Ç’a été vraiment difficile ! Et avec le vent de dos, nous avons fait la première heure de course à 55 km/h de moyenne. J’ai tenté ma chance en suivant quelques coups que je pensais qui étaient bons. »

Une fois l’échappée formée, l’athlète de Sainte-Lucie-des-Laurentides a tenté de rejoindre le groupe à la mi-chemin du premier col. Il a bouché l’écart de deux à une minute, sauf qu’il n’a pu aller jusqu’au bout. Malgré cela, on sent qu’il prend plaisir à jouer un premier rôle au lieu d’être un figurant.

« Je ne voulais pas juste m’asseoir et attendre, mais bien essayer pour voir si j’étais capable de me rendre. Le classement (de la montagne) n’est pas encore joué et il y a de grosses journées qui s’en viennent. Je ne me fais pas d’illusions : je ne suis pas un pur grimpeur, mais je prends plus de confiance en mes capacités. Il n’y a pas longtemps, je n’aurais pas pu faire ce que j’ai fait aujourd’hui (mercredi) où j’ai vraiment été actif dans la première heure. […] Je vais tenter ma chance dans les prochains jours et je vais me battre à 110 %. »

L’étape-reine de l’édition 2023 du Tour de Suisse sera disputée jeudi avec un menu costaud entre Fiesch et La Punt : 211 kilomètres, 4700 mètres de dénivelé et trois cols, dont deux hors catégorie.