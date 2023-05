(Los Angeles) L’Américain Ralph Boston, champion olympique de saut en longueur en 1960 à Rome, est mort à l’âge de 83 ans a annoncé la fédération nationale américaine d’athlétisme dimanche.

Agence France-Presse

Avec un saut de 812 mètres, Ralph Boston avait décroché à 21 ans son seul titre olympique – pour trois médailles au total, l’argent à Tokyo en 1964 et le bronze à Mexico en 1968 – tout en battant le record olympique détenu alors par Jesse Owens depuis les Jeux de Berlin (1936).

Il avait auparavant déjà battu le record du monde d’Owens en sautant à 821 m en août 1960 à Walnut, en Californie.

« Je suis dévasté par le décès de Ralph Boston » a déclaré lundi sur Twitter Carl Lewis, légende de l’athlétisme aux quatre titres olympiques en saut en longueur, pour qui Boston a eu « une grande influence sur (s)a vie ».

« Sauteurs, connaissez son nom ! » a-t-il ajouté.

Boston est décédé d’un accident vasculaire cérébral, a indiqué l’USA Track and Field dans un communiqué.

« Notre sport a perdu une légende […]. Plus grand sauteur en longueur du son temps, Boston a battu six fois le record du monde et était membre du tout premier Hall of Fame de l’athlétisme » des États-Unis, a précisé la fédération.