Voici les réponses à quelques questions que vous avez envoyées à nos spécialistes. Pour envoyer vos prochaines questions, c’est ici :

Les trios au golf

Au golf, au cours des deux premières journées d’un tournoi de la PGA, comment se font les trios de joueurs ? Quel est le processus de décision ?

Louis Biron

Réponse de Nicholas Richard

Il y a effectivement un processus établi pour déterminer les groupes et les heures de départ. Sur le circuit PGA Tour, la hiérarchie est très importante. Certains joueurs ont une priorité. C’est donc dire qu’ils peuvent profiter des départs à des heures plus clémentes, comme en fin de matinée ou en milieu de journée. Plusieurs critères entrent en ligne de compte, comme le classement de la Coupe FedEx, le nombre de tournois majeurs remportés, le nombre de victoires sur le circuit PGA Tour et le nombre d’années passées sur le circuit. Autrement dit, un bon temps de départ se mérite. Dans certains cas, comme les tournois majeurs, il peut y avoir des exceptions pour ce qu’on appelle les « featured groups », c’est-à-dire ces trios réunissant des vedettes du circuit que les réseaux de télévision suivent précisément pour l’entièreté de leur ronde, pour s’assurer d’attirer des téléspectateurs. Sinon, les joueurs moins expérimentés ou moins talentueux se retrouvent à jouer ensemble à des heures de départ moins désirables.

Les calepins au golf

PHOTO ANDREW WEVERS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Matt Fitzpatrick et son cadet, derrière

Au golf, que contiennent exactement les calepins de jeu des golfeurs et des cadets des circuits professionnels ?

Marco Benoit

Réponse de Nicholas Richard

Les calepins contiennent majoritairement des notes liées au parcours. Les joueurs, et surtout les cadets, doivent marcher le terrain, souvent à plus d’une reprise, pour bien saisir chaque détail et surtout pour identifier les pièges. Le calepin sert à noter ces observations pour qu’une fois la partie commencée, les golfeurs sachent à quoi s’attendre, où viser et comment frapper chacun de leurs coups pour s’assurer d’être dans la meilleure position possible. L’accent est surtout mis sur les verts. Pour le jeu court et pour les coups roulés. Les notes manuscrites prises par les cadets sont fascinantes. Sur le tracé d’un vert, ils griffonnent des flèches, pour indiquer le sens des dénivellations, les dimensions de la surface, la rapidité de certaines zones du gazon et les zones à viser et à éviter autour du vert. Bref, les calepins sont fort utiles pour éviter les mauvaises surprises et pour bien comprendre le parcours, car l’analyse du terrain serait trop longue à faire dans le feu de l’action.

L’uniforme du gardien au soccer

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Logan Ketterer, gardien du CF Montréal

Au soccer, pourquoi l’uniforme du gardien est-il totalement d’une autre couleur ?

Nicolas Vanesse



Réponse de Justin Vézina

Assez simplement, c’est une demande de la FIFA. « Chaque équipe doit choisir trois couleurs pour la tenue des gardiens de but. Ces trois tenues doivent contraster fortement les unes des autres, ainsi qu’avec les tenues officielles et de réserve de l’équipe », peut-on lire dans les règlements de la Coupe du monde 2022. La dissemblance entre les maillots permet aux partisans, aux officiels et aux joueurs de clairement identifier qui est le gardien. Cela peut être assez précieux lors de coups de pied de coin puisque plusieurs joueurs s’entassent dans la surface de réparation. C’est spécialement pour les officiels qu’en 1909, la Fédération anglaise de football a introduit cette règle.

Les bonds de balle au tennis

PHOTO ANGELIKA WARMUTH, ARCHIVES REUTERS La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur se prépare pour un service.

Au tennis, pourquoi faire rebondir la balle souvent des dizaines de fois avant de servir ? En tant que joueur amateur, c’est pour faire comme les pros, mais eux, pourquoi le font-ils ?

Guy Sirois

Réponse de Nicholas Richard

Plusieurs raisons expliquent que les joueurs effectuent ces rebonds. D’abord, il y a l’idée de dicter le rythme de la partie au service. Le serveur est en contrôle du tempo du match. Il est donc à son avantage de mettre la balle au moment qui lui convient. Par exemple, Roger Federer adorait mettre la balle en jeu rapidement. C’est pourquoi certaines de ses parties au service duraient souvent moins de deux minutes. Au contraire, Novak Djokovic aime imposer un rythme beaucoup plus lent. Ensuite, il y a également l’idée que cette petite pause permet au joueur de réfléchir à sa stratégie. Pendant qu’il fait rebondir la balle, il peut déterminer s’il servira une balle sortante, une balle au corps, sur le T, ou s’il ira d’un enchaînement service-volé. Cependant, la raison principale pour laquelle les joueurs font bondir la balle est simplement une question de rituel. Comme une superstition. Vous remarquerez, chaque joueur fait faire exactement le même nombre de bonds à la balle avant de servir. Par exemple, Djokovic fait toujours sept bonds avec sa raquette et entre sept et onze avec sa main. Comme Félix Auger-Aliassime, qui fait faire quatre bonds à sa balle. Même chose pour Nadal et ses tics corporels. Ces rituels sont d’une importance capitale pour la plupart des athlètes. C’est une sorte de sécurité. Comme le golfeur Patrick Cantlay qui piétine le vert 14 ou 15 fois avant d’effectuer un coup roulé.

Les Québécois en vedette en MLS

PHOTO ANNE-MARIE SORVIN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mathieu Choinière, du CF Montréal, avec Ranko Veselinovic, des Whitecaps de Vancouver

Mathieu Choinière a été choisi sur l’équipe du jour 9 en MLS. Est-il le premier Québécois à recevoir pareil honneur ?

André Dubuc

Réponse de Justin Vézina

Patrice Bernier a été le seul Québécois à s’être vu décerner le titre de joueur de la semaine en MLS, mais il est aussi le seul lauréat du titre joueur du mois du circuit. Il a accompli le tour de force en août 2012 grâce à trois buts et trois passes décisives lors d’une séquence de quatre victoires du club.

Voici ceux qui ont été dans l’équipe de la semaine (en incluant ceux qui ont passé une partie de leur enfance au Québec) :