Laurent Dubreuil, Marie-Philip Poulin, Félix Auger-Alliassime et Kim Clavel

Comme c’est le cas chaque année, les athlètes québécois se sont démarqués et nous ont fait honneur. Plus que jamais, ils brillent dans un tas de disciplines. Voici 10 sportifs québécois qui ont marqué l’année 2022.

10. Charles Leblanc

PHOTO BILL MOLL, JACKSONVILLE JUMBO SHRIMP Charles Leblanc dans l’uniforme des Marlins de Miami

Charles Leblanc a travaillé comme un forcené pour atteindre les ligues majeures. Repêché en 2016, il a fait ses débuts dans la MLB avec les Marlins de Miami à l’été. Le Lavallois a commencé sa carrière avec éclat. Un double à son premier match. Un circuit lors de la partie suivante. Partant dans l’alignement des Marlins, il a été l’un des meilleurs joueurs de la formation en fin de saison. En 48 matchs, il a maintenu une moyenne au bâton de ,263.

9. Aurélie Rivard

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Aurélie Rivard aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020

Forte de cinq médailles remportées aux Jeux paralympiques de Tokyo, la nageuse Aurélie Rivard a amorcé un nouveau cycle aux Championnats du monde de Madère, au Portugal. L’athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu a montré toute l’étendue de son talent en gagnant deux médailles d’or et une médaille de bronze. Elle a même battu le record des Mondiaux au 100 mètres style libre. Elle est aussi montée sur le podium aux Jeux du Commonwealth.

8. Jonathan Huberdeau

PHOTO JASEN VINLOVE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jonathan Huberdeau, des Flames de Calgary

Jonathan Huberdeau a terminé la dernière campagne avec 115 points, au deuxième rang de la LNH. Aucun Québécois n’avait récolté autant de points en une seule saison depuis Mario Lemieux. Même s’il a été le visage des Panthers de la Floride au cours des 10 dernières années, l’équipe qui l’a repêché l’a échangé aux Flames de Calgary au cours de l’été. Le Jérômien a fait sauter la banque en paraphant une entente de huit ans et 84 millions de dollars avec sa nouvelle équipe.

7. Kim Clavel

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La boxeuse Kim Clavel

Kim Clavel a traversé plus d’obstacles que prévu pour affronter Yesenia Gomez, mais elle est finalement devenue championne du monde. À 31 ans, elle a pu mettre la ceinture des mi-mouches de la WBC autour de sa taille. Dans un combat qui aura profondément marqué les esprits, la Québécoise n’a fait qu’une bouchée de son adversaire.

6. Maxence Parrot

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Maxence Parrot, double médaillé olympique en planche à neige à Pékin

Trois ans après avoir survécu à un cancer, Maxence Parrot a offert au Canada sa première médaille d’or des Jeux olympiques de Pékin. Il a été tout simplement fumant à l’épreuve du slopestyle. Il a aussi mis la main sur la médaille de bronze au big air. Parrot s’est aussi illustré aux X-Games à Aspen, où il est monté sur la deuxième marche du podium à l’épreuve du big air.

5. Laurent Dubreuil

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Laurent Dubreuil aux championnats des quatre continents, à Québec

Laurent Dubreuil est devenu le premier patineur de vitesse québécois sur longue piste à remporter un titre cumulatif de Coupe du monde. En effet, il a été couronné à l’épreuve du 500 mètres grâce à une récolte de 9 médailles en 10 courses. Le patineur de Lévis s’est aussi fait valoir aux Jeux olympiques en remportant sa première médaille, l’argent au 1000 mètres.

4. Marie-Philip Poulin

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Philip Poulin aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 en Chine

Marie-Philip Poulin a confirmé son statut de légende vivante aux Jeux olympiques de Pékin. Capitaine Canada a aidé sa formation à rapporter l’or au pays pour la troisième fois. Personne avant elle, tant chez les femmes que chez les hommes, n’avait marqué dans quatre matchs de la médaille d’or. La Beauceronne a inscrit le but gagnant contre les Américaines. Elle a terminé le tournoi avec 17 points en 7 matchs.

3. Bennedict Mathurin

PHOTO JAIME VALDEZ, USA TODAY SPORTS Bennedict Mathurin, des Pacers de l’Indiana, durant un match contre les Trail Blazers de Portland, le 4 décembre dernier

Bennedict Mathurin est l’idole d’une toute nouvelle génération. Son nom a commencé à circuler au March Madness, alors qu’il s’alignait avec les Wildcats de l’Arizona. Le Montréalais a impressionné tout le monde, si bien qu’il a été sélectionné au sixième rang au dernier repêchage de la NBA par les Pacers de l’Indiana. Depuis, Mathurin répond aux attentes et il devra être considéré pour le titre de recrue de l’année dans la NBA.

2. Hugo Houle

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le cycliste Hugo Houle a remporté une étape du Tour de France.

Hugo Houle est devenu le premier Québécois de l’histoire à remporter une étape du Tour de France. Un exploit monstrueux dans l’une des compétitions les plus exigeantes au monde. Avant de gagner la 16e étape, il avait terminé 3e trois jours auparavant. Le 19 juillet, il a franchi la ligne d’arrivée ému en pointant le ciel, parce qu’il venait de remplir la promesse qu’il avait faite à son défunt frère en plus d’écrire l’histoire du cyclisme québécois.

1. Félix Auger-Aliassime

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime avait trois objectifs en début de saison : gagner un tournoi, percer le top 10 mondial et se classer pour les Finales de l’ATP. Il a réussi les trois avec aplomb en remportant notamment 4 tournois et 16 matchs de suite en octobre, en plus de s’être approché de la 5e place mondiale. À 22 ans, il a été le meilleur joueur au monde en fin de saison. Le premier rang mondial sera à sa portée en 2023.