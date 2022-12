Je rêve d’assister à un match sur le fameux court central de Wimbledon. Un temple du tennis et haut lieu de finales historiques. Qu’on pense à Borg-McEnroe, Edberg-Becker, et peut-être le plus grand match de l’histoire, Federer-Nadal en 2008. J’ai assisté au US Open et aux Internationaux d’Australie, il me reste Roland-Garros et Wimbledon pour compléter mon pèlerinage.