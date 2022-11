Sortie de zone, saison 4

Épisode 13 : surprises et déceptions du début de saison

Avec une fiche de 5-5 pour le Canadien depuis le début de la saison, c’est déjà le moment d’appuyer sur pause et de tracer un petit bilan : quel est le joueur qui a le plus surpris jusqu’ici ? Et à l’opposé, qui se vautre dans l’antre de la déception ? Un certain Dadonov ne fait certes pas partie de ceux qui ont impressionné nos panélistes Richard Labbé, Alexandre Pratt et Stéphane Waite.