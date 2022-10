Katerine Savard et Mary-Sophie Harvey ont eu une fin de semaine bien remplie à la Coupe du monde de natation de Toronto, participant respectivement à quatre et six finales.

La motivation était toujours au rendez-vous dimanche alors que les deux athlètes ont participé aux finales de leurs épreuves favorites.

Katerine Savard était la première dans l’eau en début de soirée pour le 100 m papillon. La nageuse de Pont-Rouge a bien failli se retrouver sur le podium, mais a dû se contenter du quatrième rang de l’épreuve, à seulement 0,27 seconde d’une médaille de bronze.

« Je visais évidemment une troisième place. Ça démontre bien que j’ai encore des petites choses à travailler. C’était tellement proche ! J’ai vraiment éprouvé du plaisir à participer au 100 m papillon. Je voulais faire de mon mieux et je n’avais pas vraiment d’objectif de temps, donc ça va ! » a indiqué Savard en entrevue avec Sportcom.

L’épreuve a été remportée par Maggie Mac Neil grâce à un record de la Coupe du monde (54,78 s). L’Ontarienne a devancé la Suédoise Louise Hansson (+0,24 seconde) et la Brésilienne Giovanna Tomanik Diamante (+2,63 secondes).

Plus tôt dans la journée, Savard a également pris part aux qualifications du 100 m libre où elle a terminé au 15e rang, ce qui n’a pas été suffisant afin d’accéder à la finale.

De son côté, Mary-Sophie Harvey s’est concentré uniquement sur le 200 m quatre nages dimanche. Elle s’est qualifiée pour une finale presque entièrement canadienne. Sept des huit participantes étaient des représentantes de l’unifolié.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE La nageuse Mary-Sophie Harvey

Harvey a terminé au huitième rang de la finale, accusant un retard de 7,50 secondes sur la gagnante. Malgré un résultat en deçà de ses attentes, c’est avec le sourire aux lèvres que la Trifluvienne a quitté la piscine pour prendre des photos avec les nombreux partisans présents au Pan Am Sports Centre.

« Ça fait mal ! » lance-t-elle en riant. « J’ai eu du plaisir dans la course même si mon temps n’est vraiment pas là où je l’aurais souhaité. Je prends ça comme de l’apprentissage. Je veux continuer de m’améliorer à chaque compétition. »

« C’est incroyable de compter sept Canadiennes en finale, a soutenu Harvey. C’est un bel avant-goût des essais canadiens en vue des prochains Jeux olympiques. On a eu du plaisir à nager ensemble. »

L’Américaine Beata Nelson, seule athlète qui ne représentait pas le Canada en finale, a joué les trouble-fêtes en remportant la médaille d’or devant Sydney Pickrem (+0,15 seconde) et Summer McIntosh (+1,49 seconde).

Une fin de semaine unique et spéciale

Katerine Savard et Mary-Sophie Harvey ont profité pleinement de leur expérience en sol canadien. À leur première compétition depuis les Jeux du Commonwealth, au début du mois d’août, les deux athlètes sont satisfaites du travail accompli.

« Ç’a été une fin de semaine qui m’a redonné beaucoup de confiance. J’avais peu de repères avant la compétition parce que ça faisait longtemps que je n’avais pas compétitionné et c’est dans des moments comme ceux-là que les doutes apparaissent. Il y a eu beaucoup de positif durant le week-end, comme ma médaille au 200 m papillon », a d’abord remarqué Savard.

« Je ne voulais pas me mettre de pression parce que ça faisait longtemps que je n’avais pas nagé sur la scène internationale. Le retour a été un peu difficile, je suis en train de retrouver la bonne vieille Mary-Sophie de l’année dernière. C’est à force de nager que je vais la retrouver et c’est sûr que des fins de semaine comme celle-là vont aider dans ce processus », a ajouté Harvey.

Il s’agissait également pour elles d’une occasion d’amorcer leur préparation pour les Championnats du monde en petit bassin qui se tiendront à Melbourne, en Australie, du 13 au 19 décembre prochains.

L’automne sera d’ailleurs chargé pour Mary-Sophie Harvey qui se dirigera vers Indianapolis dès mardi afin de participer à la prochaine Coupe du monde qui aura lieu du 4 au 6 novembre.

« Je vais faire sept épreuves à Indianapolis. Mon objectif sera de me qualifier pour les finales chaque fois et je voudrais améliorer mes temps au passage. On vise une progression jusqu’aux Championnats du monde de décembre. Mon horaire de l’automne est bâti en ce sens », a-t-elle expliqué.

Du côté de Katerine Savard, elle privilégiera l’entraînement pour le moment alors qu’un séjour en Australie est prévu dans les prochaines semaines afin de se familiariser avec le niveau de compétition là-bas.

« Je veux aller m’entraîner avec les nageuses australiennes pour aller chercher une nouvelle expérience. Je suis certaine qu’elles pourront m’apporter beaucoup, particulièrement en prévision des Championnats du monde où je souhaite être au sommet de mon art », a conclu Savard.