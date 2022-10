Coupe du monde de soccer au Qatar

La préparation se poursuit au milieu des polémiques

(Doha) À un mois du Mondial-2022 (20 novembre-18 décembre), Coupe du monde la plus chère de l’histoire et évènement gigantesque pour le minuscule Qatar, les ouvriers s’activent encore sur les chantiers et les organisateurs sont plus que jamais pressés de questions sur leur bilan.