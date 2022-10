LeBron James de plus en plus près du record de points de Kareem Abdul-Jabbar

C’était le 29 octobre 2003. LeBron James disputait son premier match dans la NBA. Les Cavaliers de Cleveland ont perdu aux mains des Kings de Sacramento, mais James a inscrit 25 points.

Tim Reynolds Associated Press

À ce moment, il y avait 2708 noms devant le sien sur la liste des meilleurs pointeurs de l’histoire de la NBA. Depuis, il en a rattrapé 2707.

Il ne reste plus qu’un seul joueur devant James : Kareem Abdul-Jabbar, qui est le meilleur marqueur depuis le 5 avril 1984. Son règne est sur le point de s’achever et le titre passera d’un membre des Lakers de Los Angeles à un autre si James inscrit seulement 1326 points supplémentaires.

« D’être ici et de savoir que je suis sur le point de battre probablement le record le plus convoité de la NBA, faire un truc que les gens disent qui ne sera probablement jamais fait… Je pense que c’est vraiment super, comme une leçon d’humilité pour moi », a décrit James.

« Je pense que c’est super cool. »

Le score : 38 387 points pour Abdul-Jabbar et 37 062 pour James. Si James maintient sa moyenne de 27,1 points par matchs en carrière, il est à 49 parties du record. Toutefois s’il égale sa cadence de l’an dernier de 30,3 points par match, la marque sera à sa portée à sa 44e rencontre.

Si James ne rate aucun match, la première fenêtre de réalisation du record se situe quelque part entre le milieu et la fin du mois de janvier. Il deviendra le pointeur le plus prolifique de la NBA tout en étant l’un de ses meilleurs passeurs.

James détient le septième échelon au chapitre des aides dans l’histoire de la ligue et il devrait se retrouver au quatrième rang lorsque prendra fin la saison.

« L’un des aspects vraiment impressionnants chez LeBron, c’est le fait qu’il soit si enclin à vouloir passer le ballon et un passeur si doué », note Erik Spoelstra, entraîneur-chef du Heat de Miami, qui a dirigé James pendant quatre saisons (2010-2014) et avec lequel il a gagné deux championnats.

« À bien des égards, c’est l’une de ses qualités les plus spéciales, uniques. Et pourtant, il va battre le record de tous les temps pour le nombre de points — et cela peut être un ensemble de compétences secondaires pour lui. C’est fou. »

Abdul-Jabbar a joué pendant 20 saisons. James entame sa 20e campagne. Ils ont amassé leurs points de manière différente. Par exemple, James totalise 6420 points de l’extérieur du demi-cercle des trois points. Abdul-Jabbar en a trois.

Le fameux « sky hook » d’Abdul-Jabbar a pris la NBA d’assaut dès le début. Il a marqué en moyenne 30,4 points par match pendant ses six premières saisons et 24,6 points au cours de sa carrière. Toutefois, il n’a inscrit que 14,1 points par match au cours de ses trois dernières saisons.

PHOTO JOSEPH PREZIOSO, AGENCE FRANCE-PRESSE Kareem Abdul-Jabbar

James n’a encore jamais connu une baisse de régime. Il a enregistré une moyenne d’au moins 25 points par partie dans chacune de ses 18 dernières saisons.

Avant l’an dernier, un seul joueur — Kobe Bryant, avec 22,3 points par match en 2014-15 — avait obtenu une moyenne par match supérieure à 19 points lors de la 19e saison de sa carrière ; James a enregistré une moyenne légèrement supérieure à 30 points par partie.

Bref, aucun joueur de la NBA n’a été aussi bon aussi longtemps.

C’est toujours gratifiant de savoir que le travail que vous faites peut porter ses fruits. LeBron James

« Je n’ai jamais été une personne qui triche au jeu. J’ai toujours consacré les efforts. »

James a reconnu, il y a quelques années, « qu’il pourrait se voir » rattraper Abdul-Jabbar, tout en insistant qu’il ne s’agissait pas d’une priorité.

Champions en 2020, les Lakers ont été misérables la saison dernière et ont raté les séries éliminatoires. L’objectif de James est de ramener les Lakers au plus fort de la lutte pour un titre, lui qui cherche à ajouter une cinquième bague à sa collection.

Son éthique de travail continue d’abasourdir ceux qui le côtoient.

« LeBron ne vient pas de cette planète » a déclaré Darvin Ham, qui en sera à sa première campagne à la barre des Lakers cette saison. « Ça, c’est sûr et certain. »

James et Abdul-Jabbar ont eu une relation en dents de scie au fil du temps. Abdul-Jabbar était à l’extérieur du vestiaire des Cavaliers pendant la finale de l’Association de l’Est en 2016 lorsque James est passé près de lui au moment où il faisait son jogging.

James s’est arrêté et les deux ont partagé une accolade et quelques mots gentils. Plus tard ce soir-là, James a parlé de son respect pour Abdul-Jabbar et d’autres qui ont ouvert la voie.

D’autres épisodes n’ont pas été aussi cordiaux. Abdul-Jabbar a parfois été critique, mais il a déclaré plus tôt cette année qu’il avait « une profonde admiration et un grand respect pour LeBron en tant que leader de la communauté et athlète. Cela n’a pas changé et ne changera jamais ». Récemment, James a déclaré qu’il n’avait « aucune relation » avec Abdul-Jabbar.

« De toute évidence, Kareem a eu ses désaccords avec certaines de mes opinions et certaines des choses que je fais », a déclaré James. « Mais écoutez, en bout de ligne, d’être en mesure de faire partie de la même conversation qu’un gars qui a porté ce même uniforme, un gars qui a été un incontournable de cette concession… et un gars qui fait beaucoup en dehors de la surface de jeu aussi, je pense que c’est juste super plaisant. »

Ils seront liés toute la saison, du moins jusqu’à ce que le record tombe.