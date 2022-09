Voici notre plus récente cuvée de réponses.

C’est une question de volet (question de volet…)

Pouvez-vous m’expliquer que signifie exactement un contrat à un volet dans la LNH ? Je pensais que le joueur qui détenait un tel contrat ne pouvait pas être retourné dans la Ligue américaine, mais il semblerait que ce n’est pas le cas.

Robert Dorion

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

Vous avez raison, le contrat à un seul volet n’exclut en aucun cas un renvoi dans la Ligue américaine (LAH), pour des jeunes joueurs comme pour des vétérans. Pensez par exemple à Jordan Weal qui, en 2020-2021, a passé toute la saison dans les mineures. Les « volets » d’un contrat concernent plutôt le salaire qu’un joueur empochera selon qu’il évolue dans la LNH ou dans la LAH. Prenons l’exemple tout récent du gardien Cayden Primeau. Qu’il dispute toute la prochaine saison à Montréal ou à Laval, il empochera 770 000 $ en vertu de son contrat à un volet. Le défenseur Jordan Harris, toutefois, devrait se contenter de 70 000 $ s’il passait la saison avec le Rocket, tandis qu’il gagnerait 750 000 $ chez le CH, puisqu’il possède un contrat à deux volets.

Où va l’argent au moment de la retraite ?

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Carey Price salue les partisans aux funérailles de Guy Lafleur.

Quand un joueur prend sa retraite, mais qu’il reste encore deux ou trois ans à son contrat, son équipe est-elle tenue de respecter cedit contrat, ou bien règle-t-on à l’amiable ?

Noro

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

En prenant sa retraite, un joueur renonce à la portion restante de son contrat. C’est pourquoi on voit très rarement des joueurs se retirer au milieu d’une entente. Prenez Carey Price : s’il annonçait sa retraite, disons, le printemps prochain, il se priverait de 23,5 millions de dollars qui lui seront dus pendant les trois années suivantes. Prendriez-vous cette décision ? Moi non plus. C’est plutôt l’équipe avec laquelle le joueur en question s’aligne, sinon l’équipe qui lui a fait signer son contrat, qui pourrait subir des conséquences. Le salaire réel d’un joueur tend en effet à varier pendant la durée d’un contrat, mais c’est la moyenne annuelle qui est comptabilisée sur la masse salariale. Si une équipe a profité de cette manœuvre, elle subira une pénalité à la hauteur des économies qu’elle a réalisées jusque-là. Le cas de Price, encore : au terme des cinq premières années de son contrat actuel, il aura empoché 60,5 millions, mais il n’aura compté « que » pour 52,5 millions sur la masse salariale du CH. En cas de retraite, le Tricolore devrait donc éponger une pénalité de 8 millions imposée sur sa masse salariale de la prochaine saison.

LIV contre PGA

PHOTO RICHARD CASHIN, USA TODAY SPORTS Matthew Wolff est déçu de son coup au tournoi LIV de Boston, au Massachusetts, le 4 septembre dernier.

La nouvelle association de golf LIV qui veut rivaliser avec la PGA a des règlements qui sont différents et qui demandent des explications. Par exemple, les équipes de quatre sont-elles formées par le hasard ? Sinon, les joueurs peuvent-ils se « paqueter » une équipe ? Aussi, pouvez-vous nous faire un résumé des changements sur le plan des règlements ?

D. Therriault

Réponse de Nicholas Richard :

Les équipes, qui se comptent au nombre de 12, ont chacune un capitaine qui est en réalité le chef d’équipe. C’est lui qui gère son effectif et qui prend la majorité des décisions. Les équipes sont formées en partenariat avec le capitaine et les dirigeants du circuit. Cependant, il y a énormément de changements dans les différentes formations étant donné l’arrivée par vagues de joueurs provenant du circuit PGA Tour et du circuit européen. Pour ce qui est des règlements, les plus notables sont le fait que les tournois sont disputés sur trois jours, donc 54 trous au lieu de 72. Aussi, les départs se font de manière « shotgun », donc les groupes partent à des trous différents, à la place de tous commencer au premier trou. Puis, récemment, le circuit a permis à ses joueurs de jouer en bermudas. Ailleurs, les pantalons sont obligatoires.

La valeur d’une victoire d’étape au Tour de France

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Hugo Houle a remporté une victoire d’étape historique au Tour de France en juillet dernier.

Est-ce que le vainqueur d’une étape du tour de France remporte une bourse, et si oui, combien reçoit-il ?

Denis Lambert

Réponse de Nicholas Richard :

Effectivement, chaque vainqueur d’une étape touche une prime. Chaque victoire offre au cycliste 11 000 euros (plus de 14 000 $ CAD). Celui qui termine deuxième touche 5500 euros et le troisième récolte 2800 euros. D’ailleurs, chaque jour, celui qui termine avec le maillot jaune récolte une prime de 500 euros. Les cyclistes se partagent une bourse totale de 2 282 000 euros pour l’ensemble du Tour. Ainsi, le grand gagnant du Tour de France met la main sur 500 000 euros (près de 655 000 $ CAD). Le deuxième au classement final remporte 200 000 euros et le troisième gagne 100 000 euros. Il y a aussi des primes pour celui qui termine au sommet du classement des jeunes (66 500 euros) et pour le meilleur en montagne (107 250 euros). D’autres sommes sont aussi remises à ceux qui terminent avec le maillot vert et le maillot à pois.