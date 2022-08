La passion de Denis Coderre pour la boxe et le baseball est bien connue. Il pourra désormais la faire partager sur les ondes de BPM Sports 91,9 Montréal, chaque jour en semaine.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Tel que l’a révélé La Presse mercredi matin, l’ancien maire de Montréal sera collaborateur à l’émission matinale Jean-Charles Lajoie – Premier conteur à compter du 29 août.

L’annonce officielle a eu lieu mercredi midi, à l’occasion du lancement de BPM Sports au Cabaret du Casino de Montréal. Dans une entrevue avec La Presse, l’homme de 59 ans a réitéré son amour du sport, rappelant qu’il avait été ministre des Sports.

« Évidemment, il va y avoir un peu de politique de sports », a-t-il lancé.

« Parfois je vais être gérant d’estrade, parfois je vais être gérant d’équipe, mais je vais essayer de ramener une proximité sur le besoin de chacun des joueurs dans la décision, ajoute-t-il. Ça veut dire qu’on peut parler de tout. Le sport et la religion, on a tous une opinion là-dessus. »

Le sport, a-t-il rappelé, est « rassembleur » et « allume des passions ». Il est également un « écho économique et social ». M. Coderre profitera de sa chronique pour « mettre les points sur les i », a-t-il dit, donnant l’exemple de l’utilisation de fonds publics pour la construction d’un stade.

« On va susciter des débats. On va respecter tout le monde, mais on va aller au fond des choses et donner des perspectives. […] Qu’on m’aime ou qu’on ne m’aime pas, je m’en fous. Mais qu’on parle. »

De la politique « dans le bon sens du terme »

Quand on lui demande s’il compte faire un retour en politique, M. Coderre répond que « ce n’est pas parce qu’on n’a pas le titre qu’on ne peut pas en faire, mais dans le bon sens du terme ».

« JiC et moi, on est très complémentaires, avec les Réjean Tremblay, Bob Hartley… Il y a de grosses pointures. Il y a quelque chose là-dedans qui va nous permettre de rejoindre les gens. Et moi, je veux des choses en retour parce que je suis aussi beaucoup dans les médias sociaux. C’est une poignée extraordinaire qui fait avancer les choses et on peut régler bien des affaires à la radio sportive », a-t-il soutenu.

Comme sa chronique sera diffusée partout au Québec, sur l’ensemble du réseau BPM Sports, M. Coderre parlera de « plusieurs régions ».

« On va être en mesure de parler, mais en s’efforçant de ne pas être centralisateur dans la perspective, a-t-il évoqué. Ce n’est pas juste une perspective montréalaise, québécoise ou de Gatineau. C’est d’avoir ce sens de la sensibilité, que peu importe où vous restez, c’est l’équité pour tous. On a tous droit à une opinion et vous faites tous partie de la solution. »

Interrogé pour savoir si des partis politiques l’avaient contacté en vue des prochaines élections provinciales, l’ex-maire y est allé d’un « ben non ! ».

« Je ne veux rien savoir, a-t-il poursuivi. J’ai été au fédéral, j’ai été au municipal. C’est quoi la prochaine étape ? Je n’essaierai pas d’être aux élections. Mais je parle à tout le monde et tout le monde me parle. J’ai atteint cet âge vénérable ainsi que l’expérience et la connaissance qui me permettent de jouer parfois un rôle de mentor, un rôle de coach. »