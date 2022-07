Le Canadien Charles Philibert-Thiboutot, l’Australien Stewart McSweyn, le Britannique Jake Wightman et le Norvégien Jakob Ingebrigtsen

(Eugene) Le Québécois Charles Philibert-Thiboutot a été incapable de se qualifier pour la finale du 1500 mètres lors des Championnats du monde d’athlétisme, dimanche.

La Presse Canadienne

Les Canadiens Cameron Proceviat et William Paulson ont également été éliminés en demi-finale.

Philibert-Thiboutot a terminé avec un temps de 3 minutes et 37,29 secondes et a conclu au septième rang de sa vague. Les cinq premiers des deux vagues et les deux meilleurs coureurs restants sont sélectionnés pour la finale.

La vague de Philibert-Thiboutot a été plus lente que la seconde pour des raisons tactiques, ce qui a réduit à néant les chances du Québécois pour se qualifier comme coureur repêché. Le chrono de la veille de l’athlète de 31 ans (3 minutes et 35,02 secondes) lui aurait permis d’accéder à la finale s’il avait été réalisé en demi-finale.

Le natif de Québec n’a toutefois pas terminé ses Mondiaux. Il prendra part à l’épreuve du 5000 mètres qui s’entamera jeudi soir.

Également en soirée, la Canadienne Anicka Newell a été incapable de battre son meilleur saut de la saison et a conclu au neuvième rang à l’épreuve du saut à la perche.

L’athlète de 28 ans a connu un bon départ en compétition, réussissant à passer la barre à 4,30 mètres et à 4,45 mètres dès le premier essai. Elle devait toutefois franchir la barre du 4,60 mètres — et ainsi réalisé son meilleur saut de la saison — pour rester dans la compétition. Après trois essais ratés, elle a été éliminée de la compétition et a dû se contenter d’une marque de 4,45 mètres. Sa meilleure marque en 2022 est de 4,50 mètres.

La représentante de l’Unifolié a déjà réussi à franchir la barre à 4,70 mètres par le passé, mais a été incapable de répéter le tour de force aux Mondiaux.

L’Américaine Katie Nageotte a remporté l’épreuve avec un saut de 4,85 mètres.

L’Américain Grant Holloway a quant à lui conservé l’or mondial au 110 m haies.

Le Canada a envoyé une délégation de 59 athlètes à ces Mondiaux, la troisième compétition sportive en importance au monde derrière les Jeux olympiques et la Coupe du monde de soccer. Ceux-ci se déroulent au Hayward Field d’Eugene, en Oregon.

Avec l'Agence France-Presse