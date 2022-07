Raphaëlle St-Pierre est devenue la plus jeune Québécoise de l’histoire à se qualifier pour un championnat du monde de cross triathlon Xterra qui se déroulera à Trentino, en Italie, le 1er octobre prochain. La jeune athlète de 16 ans vient tout juste de mériter son billet pour la prestigieuse compétition en terminant première de sa catégorie à la dernière compétition Xterra de Québec, qui se déroulait au Lac-Delage.

JEAN CARRIER Le Soleil

Pour les néophytes du cross triathlon, le vélo de montagne et la course en sentier remplacent le vélo sur route et la course à pied du triathlon traditionnel. La natation demeure la première épreuve.