(Edmonton) C’est la famille qui a attiré Duncan Keith à Edmonton, après un parcours distingué comme pierre angulaire de la défense avec Chicago.

La Presse Canadienne

Et après une solide saison avec les Oilers, la famille est aussi la raison pour laquelle Keith se sent bien placé pour mettre fin à sa carrière dans la LNH après 17 saisons, trois coupes Stanley et deux trophées Norris.

Keith a annoncé sa retraite mardi, retenant parfois ses larmes lors d’une conférence de presse où il a remercié ses coéquipiers, entraîneurs et membres de sa famille de l’avoir aidé durant une carrière d’exception.

Il a déclaré qu’un changement notable dans la façon dont il se sentait au cours des dernières séries (Keith aura 39 ans samedi), jumelé au désir de passer plus de temps avec son fils, Colton, l’a aidé à prendre la dure décision.

« J’aime encore le hockey et ça va toujours rester, a dit Keith avec Colton à ses côtés. Mais en vieillissant… et l’idée d’être plus près de mon fils, et d’être autour de lui et de son hockey – pouvoir aider mon frère à entraîner nos garçons et ma nièce – plus ça se rapprochait de ça, plus j’étais excité à ce sujet-là. »

Keith croit qu’il pourrait encore jouer à un niveau élevé. Lors de la saison récemment conclue, il a offert 21 points en 64 matchs, avec un temps de glace moyen de près de 20 minutes.

Il a ajouté un but et quatre passes en 16 matchs lors des séries, aidant les Oilers à se qualifier pour la finale de l’Ouest.

« Je pense que c’est comme ça que je voulais quitter, en sachant qu’il me restait encore du carburant et que je suis relativement en bonne santé », a déclaré le membre de quatre équipes d’étoiles.

Keith, qui est né à Winnipeg et a grandi à Fort Frances, en Ontario, et à Penticton, en Colombie-Britannique, a été sélectionné par Chicago au deuxième tour il y a 20 ans, 54e au total.

Keith a été un modèle de fiabilité à la ligne bleue des Blackhawks, aidant le club à remporter la coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015.

Il a reçu le trophée Conn Smythe en tant que joueur par excellence des séries en 2015, après avoir amassé 21 points (trois buts, 18 passes) en 23 matchs.

Il a aussi obtenu le trophée Norris remis au meilleur défenseur de la ligue en 2010 et 2014.

Keith a remercié de nombreux coéquipiers des Hawks dont Jonathan Toews, Patrick Kane et Patrick Sharp, en plus de faire l’éloge de son partenaire de longue date en défense, Brent Seabrook.

Keith et Seabrook ont disputé leur 1000e match ensemble le 11 décembre 2018. Aucun autre duo défensif n’a atteint ce cap.

Keith a partagé que lui et Seabrook avaient un « lien spécial ».

« Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu un gars comme ça avec qui jouer pendant 15 ans. Ça a eu un impact énorme. »

Keith a demandé un échange des Blackhawks vers l’Ouest canadien après la saison 2020-21, afin de se rapprocher de sa famille.

Il a été transféré à Edmonton avec Tim Soderlund, en échange de Caleb Jones et d’un choix conditionnel de troisième ronde en 2022.

« C’était une décision très difficile, mais en rétrospective, ça a été l’une des meilleures décisions, a déclaré Keith.

« Pouvoir jouer plus près de chez moi… une grande partie de cette décision était de pouvoir jouer ici à Edmonton devant ma famille, a ajouté Keith, qui a une tante, un oncle et des cousins dans la ville.

« Pouvoir mettre le chandail des Oilers et le porter avec fierté, ça signifiait beaucoup. »

Keith a apprécié l’opportunité de jouer avec les superstars Connor McDavid et Leon Draisaitl.

« Ce sont les deux meilleurs joueurs au monde, a-t-il déclaré. Juste voir au quotidien à quel point ils sont vraiment bons, c’était incroyable. Et je crois qu’ils vont mener cette équipe à un championnat. »

Keith a souligné comment les partisans des Oilers ont créé une atmosphère du tonnerre à Rogers Place, en particulier en séries.

« C’est incroyablement spécial de jouer en séries à Edmonton, a dit Keith. Vous vous sentez comme un gladiateur en sortant du vestiaire. C’est une sensation incroyable. »

Keith a fini sa carrière avec 106 buts et 646 points, en 1256 matchs.

Il a également aidé le Canada à mériter l’or olympique aux Jeux d’hiver de 2010 et 2014.