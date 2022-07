La 19 e édition des Championnats du monde de natation s’est tenue en juin et juillet à Budapest.

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Paris) La 21e édition des Championnats du monde de natation se tiendra du 2 au 18 février 2024 à Doha, au Qatar, cinq mois et demi avant les Jeux olympiques de Paris, a annoncé mardi la Fédération internationale.

Agence France-Presse

Ces Championnats du monde, qui rassembleront les épreuves de bassin, d’eau libre, de plongeon, de natation artistique et de water-polo, devaient initialement avoir lieu à l’été 2023, mais la pandémie de COVID-19 a chamboulé le calendrier.

Alors que les Mondiaux sont habituellement organisés tous les deux ans, cette édition sera la troisième en l’espace de 19 mois.

Dans un premier temps, les Mondiaux-2021 qui devaient avoir lieu à Fukuoka au Japon ont été repoussés au printemps 2022. Puis en début d’année, la Fina a annoncé un nouveau report, au printemps 2023, à cause du contexte sanitaire. En conséquence, les Mondiaux prévus en 2023 à Doha ont dû être décalés à 2024.

Une édition supplémentaire s’est également tenue en juin dernier.

La capitale du Qatar, qui accueillera l’évènement pour la première fois, a déjà organisé plusieurs compétitions de la Fina, dont les Mondiaux en petit bassin en 2014 ou des étapes de la Coupe du monde.

La compétition sera une étape sur la route des Jeux olympiques de Paris-2024, fournissant des opportunités de qualification pour l’évènement.

La natation course, la natation artistique et le water-polo auront lieu à l’Aspire Dome, une enceinte multisport présentée comme la plus grande du monde.

Les épreuves de plongeon et d’eau libre se tiendront au Musée d’art islamique.