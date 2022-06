Aventure

Le pôle Sud à ski pour Caroline Côté

Après avoir repoussé ses limites dans une île de l’Arctique, une Québécoise vise maintenant l’Antarctique. L’aventurière et cinéaste Caroline Côté veut rejoindre le pôle Sud à ski, en solitaire, sans assistance. Et espère battre le record de vitesse pour une femme, actuellement de 38 jours, 23 heures et 5 minutes.