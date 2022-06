200 m quatre nages

Direction la finale pour Mary-Sophie Harvey à Budapest

Mary-Sophie Harvey visait une demi-finale et, dans ses rêves les plus fous, une finale en ouverture des Championnats du monde de la FINA, à Budapest. Dans une course très relevée en demi-finale du 200 m quatre nages, Harvey a réussi à tirer son épingle du jeu en terminant au deuxième rang de sa vague pour s’assurer une place en grande finale.