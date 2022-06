Cale Makar

Ça arrive aussi aux meilleurs…

(Denver, Colorado) On dit souvent des athlètes d’élite qu’une de leurs grandes qualités est leur constant désir d’amélioration, cet état d’esprit qui fait en sorte qu’ils ne sont jamais satisfaits. Après trois ans dans la LNH, Cale Makar fait déjà partie des athlètes d’élite et on comprend mieux sa mentalité.