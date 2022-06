Trophée Michel-Brière

Roy, Dufour et Cormier finalistes

Les attaquants Joshua Roy, du Phœnix de Sherbrooke, et William Dufour, des Sea Dogs de Saint-Jean, et le défenseur Lukas Cormier, des Islanders de Charlottetown, sont les finalistes pour l’obtention du trophée Michel-Brière, remis au joueur le plus utile dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.