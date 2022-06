L’Olympienne Rosie MacLennan, le chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien David Shoemaker et la ministre des Sports Pascale St-Onge.

Afin de rendre le sport plus sécuritaire pour les athlètes canadiens, le gouvernement fédéral rendra plus stricts ses critères pour le financement des organisations sportives.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Il y a eu au cours des derniers jours, des derniers mois, des dernières semaines, de nombreuses allégations de mauvais traitements et d’abus qui ont fait la une des journaux, semaine après semaine. Ce sont des choses qui sont difficiles à lire, mais qui doivent nous mobiliser collectivement pour trouver des solutions », a déclaré d’emblée Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, en conférence de presse dimanche matin.

Les organisations sportives devront désormais s’assurer d’atteindre des standards en matière de sécurité si elles désirent du financement fédéral. Elles seront notamment obligées d’adhérer au Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport.

Le bureau fonctionnera de manière indépendante pour recevoir les plaintes concernant des violations présumées. Au besoin, il lancera des enquêtes indépendantes et recommandera des sanctions à l’encontre des personnes reconnues coupables d’une violation.

« Cette révision est essentielle. Elle va nous permettre de renforcer la capacité à faire des suivis et des vérifications, afin de nous assurer que les standards sont atteints auprès des organisations », a indiqué Mme St-Onge.

Sport Canada se dotera également d’un comité composé d’athlètes, afin d’augmenter leur représentation dans le système sportif. Ce comité permettra aux organisations d’obtenir des conseils et de mieux saisir la réalité des athlètes canadiens.

Photo Graham Hughes, La Presse Canadienne « Nous nous engageons à travailler avec les athlètes, les dirigeants sportifs et les autres parties prenantes pour faire en sorte que cet investissement ait un impact maximal », a déclaré dimanche David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien.

Par ailleurs, le Comité olympique canadien a annoncé samedi un investissement de 10 millions de dollars pour des initiatives en faveur de la sécurité dans le sport. « Nous nous engageons à travailler avec les athlètes, les dirigeants sportifs et les autres parties prenantes pour faire en sorte que cet investissement ait un impact maximal », a déclaré dimanche David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien.

« Nous avons tous été témoins des nombreuses dénonciations faites par les athlètes au cours des derniers mois. Je tiens à saluer une fois de plus leur courage. C’est la force de leur prise de parole qui met en lumière des situations inacceptables qui nous obligent tous […] à être meilleurs et à faire mieux. Je suis persuadée que ces sorties-là étaient essentielles pour briser la culture du silence », a déclaré la ministre.

Pour Mme St-Onge, les entraîneurs, le personnel et les organisations doivent « assurer des environnements qui sont sains et qui sont exempts d’abus et de mauvais traitements ».