Trophée King Clancy

P. K. Subban, Darnell Nurse et Ryan Getzlaf finalistes

(New York) Le défenseur P. K. Subban des Devils du New Jersey, le centre Ryan Getzlaf des Ducks d’Anaheim et le défenseur Darnell Nurse des Oilers d’Edmonton sont les trois finalistes au trophée King Clancy.