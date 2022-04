Un seul choix pour moi : pilote de Formule 1, un rêve depuis que j’ai vu Gilles Villeneuve remporter le premier Grand Prix du Canada présenté à Montréal. J’avais 12 ans à l’époque. Je rêvais de parcourir la planète et de conduire les voitures les plus sophistiquées et les plus belles au monde. Toutefois, s’il y a un sport inaccessible, c’est bien celui-là ! C’était déjà le cas quand j’étais adolescent, ce l’est bien plus maintenant. Il n’y a que 20 places disponibles. De plus, il ne suffit pas d’avoir du talent : il faut surtout être soutenu par un très riche commanditaire, à moins d’avoir un père milliardaire comme Lance Stroll. Aucune importance dans mon cas : j’ai la passion, mais pas le talent !